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Jharkhand News: थाने में ही गर्लफ्रेंड ने युवक के साथ कर दिया कांड, पहले चिल्लाया फिर हो गया बेहोश

Jharkhand Girl Slaps Boyfriend: पुलिस की मौजूदगी में युवती ने युवक गाल पर ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वह बेहोश हो गया.

By: JP Yadav | Published: July 14, 2026 6:57:00 PM IST

Jharkhand News: थाने में गर्लफ्रेंड ने युवक के साथ कर दिया कांड, पहले चिल्लाया फिर हो गया बेहोश
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Jharkhand Girl Slaps Boyfriend: झारखंड के दुमका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. लव अफेयर में धोखा खाने वाली युवती अपने बॉयफ्रेंड से इस कदर नाराज हुई कि उसने थाने में पुलिस की मौजूदगी में ही थप्पड़ जड़ दिया. हैरत की बात है कि युवक गर्लफ्रेंड का एक जोरदार थप्पड़ भी झेल नहीं सका और वह थाने में ही बेहोश हो गया. युवक के बेहोश होते ही थाने में हड़कंप मच गया. इसके बाद आनन-फानन में युवक को पुलिस में भर्ती कराया गया. यह अलग बात है कि कुछ घंटों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. 

नगर थाना प्रभारी अशोक राम ने बताया कि दोनों पक्षों को थाना समझौता के लिए बुलाया गया था. इस दौरान गर्लफ्रेंड की पिटाई से युवक बेहोश हो गया. इसके बाद  पीजेएमसीएच में युवक का इलाज चल रहा है. पूरा मामला पाकुड़िया थाना अन्तर्गत तलवा गांव का है. युवक अशोक मुर्मु पाकुड़ जिला के पाकुड़िया थाना अन्तर्गत तलवा गांव का  रहने वाला है. वह दुमका के हॉस्टल में रहता है और जिले में स्थित एसपी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है. वह फिलहाल एमए का छात्र है. वहीं, युवती रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुवा गांव की है. 

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प्यार होने के बाद रहने लगे थे लिव इन

बताया जा रहा है कि युवक अशोक का साथ में पढ़ाई कर रही युवती के साथ अफेयर हो गया. दोनों की कई बार मुलाकात हुई. बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे. कुछ समय बाद एक साथ पढ़ाई कर अशोक और युवती की दोस्ती प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई. इसके बाद दोनों एक साथ (लिव इन) रहने लगे. दोनों के बीच संबंध बनने लगे. इसी बीच युवती गर्भवती हो गई. गर्लफ्रेंड ने युवक पर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. युवक यह कहकर शादी करने से लगातार इन्कार करता रहा कि वह अभी बेरोजगार है. ऐसे में शादी नहीं करने की स्थिति नहीं बन रही है. युवक ने गर्लफ्रेंड का प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात करा दिया. इसके बाद यानी गर्भपात कराने के बाद युवक ने गर्लफ्रेंड से दूरी बना ली. 

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धोखे से प्रेमिका थी नाराज

लव अफेयर में धोखे और गर्भपात कराने से नाराज युवती पिछले दिनों नगर थाना परिसर पहुंच गई. यहां पर मामले को शांत करने के लिए बुलाया गया. बातचीत के दौरान भी युवती अपने बॉयफ्रेंड पर इस कदर नाराज हुई कि  पुलिस की मौजूदगी में ही युवक को झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया. युवक गर्लफ्रेंड युवती की पिटाई से थाना परिसर में ही बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। आनन-फानन में नगर थाना की पुलिस ने युवक को जीप में उठाकर इलाज के लिए दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. 

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