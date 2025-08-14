Home > देश > Ghaziabad: स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर सुरक्षा कड़ी, रेलवे स्टेशन से लेकर मॉल तक जारी चेकिंग

Ghaziabad: गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही न होने देने का संकल्प लेते हुए पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।

Published: August 14, 2025 16:13:00 IST

गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट

Ghaziabad: गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही न होने देने का संकल्प लेते हुए पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने जानकारी दी कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल, ढाबों और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है।

डीसीपी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में भीड़-भाड़ बढ़ जाती है, ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखने और कार्रवाई के लिए पुलिस बल को सतर्क मोड पर रखा गया है। सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए भी पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। त्योहारों के दौरान बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग

शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। होटल और गेस्ट हाउस में ठहरे मेहमानों का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है, जबकि मॉल और ढाबों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर चेकिंग की निगरानी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

धवल जायसवाल ने बताया कि फील्ड में गश्त और चेकिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अफवाह फैलाने या किसी तरह का भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आईटी सेल को सक्रिय करते हुए हर संदिग्ध पोस्ट और मैसेज को मॉनिटर किया जा रहा है।

जनता से अपील

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। साथ ही, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने कहा, “स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल, ढाबे और बस स्टैंड पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस की गश्त और सतर्कता लगातार जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।”

गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना को पहले ही खत्म कर दिया जाएगा।

