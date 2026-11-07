Ghaziabad Blast: गाजियाबाद धमाके के पीछे आतंकी साजिश? तहरीक-उल-मुजाहिदीन के दावे से मचा हड़कंप

Ghaziabad Explosion: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी पर शुक्रवार रात करीब 9 बजे एक धमाका हुआ, जिससे चौकी के दो शीशे टूट गए. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. धमाके के बाद, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई है जिसमें तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान संगठन का नाम लेते हुए धमाके की जिम्मेदारी ली गई है. यह पोस्ट गाजी 2 नाम के एक X अकाउंट से शेयर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस चौकी पर हुए धमाके के लिए यह संगठन जिम्मेदार है. अकाउंट ने पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी भी दी थी.

सोशल मीडिया पर दावा

inkhabar ने सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को खुद से वेरिफाई नहीं किया है. पुलिस अब पुलिस चेकपोस्ट की जांच कर रही है और इसकी सच्चाई और इसके बारे में किए गए दावों की जांच कर रही है. उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की एक टीम भी घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंचेगी.

यह धमाका राज्य में पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की संभावित कोशिशों के बारे में खुफिया जानकारी के बीच हुआ है. हाल ही में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और शहजाद भट्टी से जुड़े एक कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया.

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पुलिस को टारगेट कर रहे थे आतंकी

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर), अमिताभ यश ने कहा था कि आरोपी पुलिसवालों और सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे थे. इस बैकग्राउंड में, इन्वेस्टिगेटर वसुंधरा पुलिस आउटपोस्ट पर हुए ब्लास्ट के संबंध में सभी पॉसिबल एंगल की जांच कर रहे हैं.