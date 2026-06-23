Home > देश > गाजियाबाद-नोएडा में मौसम ने ली करवट, धूलभरी आंधी के बाद IMD ने जताई बारिश की संभावना; जानें अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

गाजियाबाद-नोएडा में मौसम ने ली करवट, धूलभरी आंधी के बाद IMD ने जताई बारिश की संभावना; जानें अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

Ghaziabad Noida Weather Update: गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में मंगलवार को दोपहर बाद धूलभरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी लोगों को थोड़ी राहत मिली  है. मौसम विभाग की मानें तो जून के अंतिम सप्ताह तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 23, 2026 4:05:29 PM IST

गाजियाबाद-नोएडा में मौसम ने ली करवट
गाजियाबाद-नोएडा में मौसम ने ली करवट


Ghaziabad Noida Weather Update: गाजियाबाद और नोएडा में मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को उस समय राहत मिली जब धूलभरी आंधी और तेज हवाओं ने पूरे इलाके का मौसम बदल दिया. दिनभर चिलचिलाती धूप के बाद चली तेज हवाओं से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और लोगों को कुछ राहत महसूस हुई.
 
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहा. नोएडा में भी मौसम का हाल लगभग समान रहा. हालांकि, गर्मी और उमस का असर अभी पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है.

 अगले सात दिनों तक 40 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के सात दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक 24 जून से 29 जून तक गाजियाबाद और नोएडा में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. खासतौर पर 25 से 27 जून के दौरान गर्मी अपने चरम पर रहने की संभावना है.रात के समय भी लोगों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है.

 25 जून के बाद बदल सकता है मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 25 जून के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कुछ हिस्सों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है.हालांकि इस संभावित बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन लोगों को उमस और गर्मी से अस्थायी राहत जरूर मिल सकती है.

 मेरठ में भी जारी रहेगा गर्मी का असर

मेरठ में भी आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार 24 से 29 जून के बीच अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. फिलहाल किसी बड़ी मौसम चेतावनी की संभावना नहीं जताई गई है.

Tags: Ghaziabad WeatherIMD ForecastNCR Weather UpdateNoida Weather
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