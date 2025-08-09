Home > देश > UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां

UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। लखनऊ और गाज़ियाबाद समेत कई इलाकों  में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद यूपी का मौसम पूरी तरह बदल गया है। वहीँ आपको बता दें, कई नदियाँ भी उफान पर हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 9, 2025 07:17:01 IST

UP Weather Today
UP Weather Today

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। लखनऊ और गाज़ियाबाद समेत कई इलाकों  में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद यूपी का मौसम पूरी तरह बदल गया है। वहीँ आपको बता दें, कई नदियाँ भी उफान पर हैं। खास बात ये है कि, रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीँ लखीमपुर खीरी, आगरा, मथुरा, बरेली, महोबा और ललितपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभागका अनुमान है कि, शनिवार को बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 

Shashi Tharoor: भारत को करना होगा बदलाव…ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए शशि थरूर ने बताया हल…क्या मोदी सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम?

इन इलाकों में होगी तेज बारिश 

मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मोरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदांयू, महोबा, ललितपुर और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड और बांदा में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मथुरा, चित्रकूट, फ़तेहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फ़िरोज़ाबाद और मैनपुरी में गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 

Tags: Aaj Ka Mausamhome-hero-pos-3today weatherToday Weather ForecastUP Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां
UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां
UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां
UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?