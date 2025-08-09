UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। लखनऊ और गाज़ियाबाद समेत कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद यूपी का मौसम पूरी तरह बदल गया है। वहीँ आपको बता दें, कई नदियाँ भी उफान पर हैं। खास बात ये है कि, रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीँ लखीमपुर खीरी, आगरा, मथुरा, बरेली, महोबा और ललितपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभागका अनुमान है कि, शनिवार को बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

इन इलाकों में होगी तेज बारिश

मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मोरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदांयू, महोबा, ललितपुर और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड और बांदा में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मथुरा, चित्रकूट, फ़तेहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फ़िरोज़ाबाद और मैनपुरी में गरज और बिजली गिरने की संभावना है।