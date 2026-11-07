Ghaziabad Explosion: गाजियाबाद पुलिस चौकी में बड़ा धमाका! गंभीर रूप से घायल हुआ डिलीवरी बॉय; इलाके में मचा हड़कंप

Ghaziabad Blast: गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 7 नवंबर को वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर धमाके के बाद एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरापुरम के ACP सूर्यबली मौर्य ने कहा, “धमाका करने वाली चीज़ की असलियत का पता जांच के बाद ही चलेगा. वसुंधरा पुलिस चौकी का एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय, जो एक सामान छोड़ने आया था, मौके पर मौजूद थे. टूटे हुए कांच से डिलीवरी बॉय को चोटें आईं.”

घायल हुआ डिलीवरी बॉय

मौर्य ने ANI न्यूज़ एजेंसी को बताया, “वसुंधरा पुलिस चौकी से एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय, जो कोई सामान छोड़ने आया था, मौके पर मौजूद थे.” उन्होंने आगे कहा कि धमाके के बाद खिड़की का शीशा टूटने से डिलीवरी करने वाले को चोटें आईं. घटनास्थल के विज़ुअल्स में AC यूनिट का कालापन दिख रहा था.

गाजियाबाद। इंदिरापुरम की वसुंधरा पुलिस चौकी में अचानक तेज आवाज के साथ विस्फोट हो गया। गनीमत रही कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। एसी फटने की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। @Uppolice @ghaziabadpolice @DCPTHindonGZB https://t.co/UyC7glpRFc — Satish Kumar journalist (@KumaSatish28413) November 6, 2026

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आखिर कैसे हुआ धमाका ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिलीवरी वर्कर एक सामान देने आया था और टूटे हुए कांच से उसे चोटें आईं. ACP मौर्य ने कहा, “धमाका किस चीज़ से हुआ, यह जांच के बाद ही पता चलेगा. वसुंधरा पुलिस चौकी का एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय, जो एक सामान छोड़ने आया था, मौके पर मौजूद थे. डिलीवरी बॉय टूटे हुए कांच से घायल हो गया.”

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