Ghaziabad District Judge: गाजियाबाद के जिला न्यायाधीश की दिल का दौरा पड़ने से मौत, हर्निया की सर्जरी के बाद आया अटैक

Ghaziabad District Judge: गाजियाबाद के 52 वर्षीय जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग का सोमवार को अस्पताल के शौचालय में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 10 अगस्त को आशीष गर्ग की यशोदा अस्पताल में हर्निया की सर्जरी हुई थी और वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे।

डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार जब यह घटना हुई, गर्ग का बेटा अस्पताल में मौजूद था और उसने इस दुखद घटना को देखा। जानकारी के अनुसार, गर्ग गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और इससे पहले मथुरा में तैनात थे।

गर्ग का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में हुआ था और उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी कार्य किया।

ऐसी ही और घटनाएँ

दिग्गज फिल्म निर्माता पार्थो घोष का 9 जून को दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। घोष ने अपने करियर में 90 के दशक में भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे प्रभावशाली फ़िल्मों का निर्देशन किया, जिनमें माधुरी दीक्षित अभिनीत “100 डेज़” भी शामिल है।

उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में शामिल हैं: अग्नि साक्षी (1996), गुलाम-ए-मुस्तफा (1997), तीसरा कौन? (1994), और युगपुरुष (1998)।

इस खबर की पुष्टि करते हुए अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने फिल्म निर्माता को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा। इंडिया टुडे के अनुसार, उन्होंने कहा, “हृदय विदारक है। हमने एक असाधारण प्रतिभा, एक दूरदर्शी निर्देशक और एक दयालु आत्मा को खो दिया है। पार्थो दा, आपको हमेशा पर्दे पर आपके द्वारा रचे गए जादू के लिए याद किया जाएगा। शांति से विश्राम करें।”

इसके अलावा, ऑटो कंपोनेंट्स की दिग्गज कंपनी सोना कॉमस्टार के अध्यक्ष और जाने-माने व्यवसायी संजय कपूर का 12 जून को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

संजय कपूर की शादी कभी बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर से हुई थी। 2003 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2016 में तलाक हो गया। अपने निधन के समय, कपूर की शादी पूर्व मॉडल और उद्यमी प्रिया सचदेव से हुई थी।

