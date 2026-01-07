Home > देश > GB Road की घिनौनी हकीकत! चीखती-चिल्लाती हैं मासूम बच्चियां, जब दिया जाता ये इंजेक्शन, फिर कर देते हैं ‘हवसियों के हवाले’

GB Road की घिनौनी हकीकत! चीखती-चिल्लाती हैं मासूम बच्चियां, जब दिया जाता ये इंजेक्शन, फिर कर देते हैं 'हवसियों के हवाले'

Red Light Area: आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से जीबी रोड की एक ऐसी काली सच्चाई बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले खून के आंसू रोएंगे.

By: Heena Khan | Published: January 7, 2026 2:21:41 PM IST

GB Road Reality: भारत कहीं न कहीं विकास की ओर तो बढ़ रहा है लेकिन पहले की तरह आज भी महिलाओं की स्थति वैसी है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान, देश की पहचान, ऐसे स्लोगन सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं, असल जिंदगी में शायद ही आपने ये लागू होते देखे होंगे. एक महिला चाहे घर में हो या कोठे पर लेकिन सुरक्षित नहीं है. इतना ही नहीं पेंटिंग्स तक में एक महिला सुरक्षित नहीं है. आज हम आपको काल कोटरी यानी कोठे की ही एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी.

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से जीबी रोड की एक ऐसी काली सच्चाई बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले खून के आंसू रोएंगे. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है . इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, और यूज़र्स इस वीडियो को देखने के बाद गुस्से से उबल रहे हैं.

मासूम बच्चियों को दिया जा रहा जवानी का इंजेक्शन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वहीँ इस वीडियो में पॉडकास्ट में सोशल वर्कर अतुल शर्मा कहती हैं कि उन्होंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां लड़कियों को बदले की भावना से किडनैप करके बहुत कम उम्र में इस पेशे में धकेल दिया गया. लड़कियों को खिड़कियों में खड़ा करके उनके शरीर को दिखाया जाता है, और उन्हें ऐसी ऊंचाई पर रखा जाता है जहां उनके चेहरे और छाती साफ दिखाई दें. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्राहक इन सबसे ही आकर्षित होते हैं, वीडियो में अतुल शर्मा ने कहा कि छोटी लड़कियों को उनके ब्रेस्ट बड़े करने और उन्हें ज़्यादा उम्र का दिखाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं. इतना ही नहीं, एक जवान लड़की को रोज़ 15 से 20 कस्टमर्स के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है. खूबसूरत और खुशबूदार लड़कियों को ऐसे कस्टमर्स को सौंप दिया जाता है जिनके चेहरे इतने घिनौने होते हैं कि कोई उन्हें देखना भी नहीं चाहेगा, हाथ से पानी पीना तो दूर की बात है.



Red Light Area में वेश्याओं के बीच फंस गई थी ये बॉलीवुड हसीना, घिनौने कारोबार के चंगुल से कैसे आई बाहर?

नहीं करने देते Condom का इस्तेमाल

दरअसल, अतुल शर्मा ने GB रोड के बारे में एक और काली हकीकत बताई. उन्होंने बताया कि शुरू में, लड़कियों को उनकी मैडम कंडोम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देतीं, क्योंकि इसमें मैडम का भी फायदा होता है. जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बच्चे के जन्म के बाद उसे उससे छीन लिया जाता है, और हर बार जब वो अपने बच्चे को देखना चाहती है, तो उसे 200 रुपये देने पड़ते हैं. उन्होंने आगे बताया कि मार्केट में नाबालिग लड़कियों की सबसे ज़्यादा डिमांड है. इस काम की वजह से कई लड़कियों की मौत उनकी आँखों के सामने हुई है. यह ध्यान देने वाली बात है कि अतुल शर्मा एक सोशल वर्कर हैं जो पिछले 30 सालों से सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं. उन्होंने कई सेक्स वर्कर्स को घिनौनी दल-दल से बाहर निकाला है.

गंद में खाती हैं खाना

सिर्फ यही नहीं अतुल शर्मा ने जानकारी दी है कि GB रोड रेड-लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स इतनी गंदगी के बीच खाना खाती हैं कि लोग उनके आस-पास थूकते हैं और कंडोम फेंकते हैं. इतना ही नहीं, लोग खाना खाते समय सेक्स वर्कर्स के पास पेशाब भी करते हैं. यह सच्चाई सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी. लेकिन GB रोड की काली सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती. ऐसे और भी कई घिनौने काम हैं जिन्हें सेक्स वर्कर्स को सहना पड़ता है.

10 रुपए में जिस्म के बाजार में बेच जाते है अपने, Bihar के Red Light Area में लड़कियों को गुड़िया बनाकर नोंचते हैं दरिंदे, कहानी…

GB Road की घिनौनी हकीकत! चीखती-चिल्लाती हैं मासूम बच्चियां, जब दिया जाता ये इंजेक्शन, फिर कर देते हैं 'हवसियों के हवाले'

