Gaurav Gogoi: कांग्रेस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का कैसे असम में हो गया फेल, जानें 5 वजहें जिसके वजह से जोरहाट से हारे गौरव गोगोई

Gaurav Gogoi Loses Jorhat Seat: असम की जोरहाट विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं. कांग्रेस के पुराने नेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट हार गए. मौजूदा MLA और BJP उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गोगोई को 23,182 वोटों के अंतर से हराया. दोपहर करीब 2:30 बजे आए चुनाव नतीजों से पता चला कि BJP उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 69,439 वोट मिले, जबकि दूसरे उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 46,257 वोट मिले.

कब-कब किसने जीता?