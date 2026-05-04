Home > देश > क्या असम में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे तरुण गोगोई के बेटे? जानें भारत के प्रति वफादारी पर क्यों उठे सवाल

क्या असम में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे तरुण गोगोई के बेटे? जानें भारत के प्रति वफादारी पर क्यों उठे सवाल

Gaurav Gogoi: कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जो तीन बार सासंद रह चुके हैं ने हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट से चुनाव लड़ा था. पार्टी ने उन्हें BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी के खिलाफ मैदान में उतारा था, जो 2016 से इस सीट पर हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 4, 2026 6:19:22 AM IST

गौरव गोगोई कौन हैं?
गौरव गोगोई कौन हैं?


Gaurav Gogoi: कांग्रेस सासंद गौरव गोगोई असम में विपक्ष के बड़े नेताओं में से एक बनकर उभरे हैं. वे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं. उन्होंने चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधनों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी. गोगोई ने बेरोज़गारी, महंगाई और BJP सरकार के तहत बढ़ते राजनीतिक केंद्रीकरण जैसे मुद्दों पर ज़ोरदार प्रचार किया.असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग हुई थी. नतीजे आज 4 मई को आएंगे.

तीन बार सासंद

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जो तीन बार सासंद रह चुके हैं ने हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट से चुनाव लड़ा था. पार्टी ने उन्हें BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी के खिलाफ मैदान में उतारा था, जो 2016 से इस सीट पर हैं.

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वफादारी पर उठे सवाल 

चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि गोगोई ने 2022 में ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अपने बच्चे का भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था  जिससे भारत के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठे,

गौरव गोगोई कौन हैं?

गौरव गोगोई का जन्म सितंबर 1982 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के घर हुआ था. उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और 2004 में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से B.Tech की डिग्री हासिल की. ​​एयरटेल में मार्केटिंग में कुछ समय काम करने के बाद, वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका चले गए. उन्होंने 2014 में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, जब उन्होंने कलियाबोर लोकसभा सीट से BJP के मृणाल कुमार सैकिया को 93,000 वोटों से हराया. 2019 में, वे असम गण परिषद के मोनी माधब महंता को 209,994 वोटों से हराकर फिर से चुने गए.

2024 में, गोगोई ने जोरहाट से चुनाव लड़ा और BJP कैंडिडेट तोपन कुमार गोगोई को हराया. सपोर्टर्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और प्यार से उन्हें “अमर लोरा” (हमारा बेटा) कहा.

गोगोई 2020 से 2024 तक कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के डिप्टी लीडर रहे और 2025 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए. अगस्त 2023 में, उन्होंने BJP की लीडरशिप वाली NDA सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में नो-कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया. उन्होंने मणिपुर हिंसा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के एक्शन न लेने की आलोचना की. हालांकि, सपोर्ट कम होने की वजह से मोशन पास नहीं हो सका. गोगोई ने 2013 में ब्रिटिश मूल की एलिजाबेथ कोलबोर्न से शादी की. इस कपल के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी.

Tags: Assembly Election 2026gaurav gogoi
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