50 से ज्यादा संगीन जुर्मों के बाद खाकी को चेलेंज करता था, पुलिसवाले की हत्या के बाद छुपा-छुपा घूमा; पॉश होटल के बाहर ढ़ेर हुआ दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर!

Gangster Surender Malik alias Neetu Dabodia’s Encounter Story: दिल्ली और हरियाणा के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा नाम गूंजता था, जिसके नाम मात्र से कारोबारियों से लेकर पुलिस तक के पसीने छूट जाते थे. यह कहानी है कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया की, जिसने जुर्म की दुनिया में ऐसा खौफ पैदा किया कि हर कोई कांप उठता था. दिल्ली के नजफगढ़ के पास दाबोदिया गांव का रहने वाला सुरेंद्र कभी एक सामान्य युवक था, लेकिन वर्चस्व और पैसों की भूख ने उसे दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया. उसने एक के बाद एक कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें एक पुलिस वाले की हत्या भी शामिल थी. नीतू का साम्राज्य इतना बढ़ चुका था कि दिल्ली पुलिस के लिए वह सिरदर्द बन गया था. उसने रंगदारी, फिरौती और मर्डर का एक ऐसा जाल बुना था कि खौफ के लिए राजधानी की गलियों में उसका नाम ही काफी था. लेकिन कहते हैं ना कि अपराध का अंत हमेशा तबाही और मौत होता है. आखिरकार, पुलिस और स्पेशल सेल के साथ हुई एक ऐसी खौफनाक मुठभेड़ में उसका यह खूनी सफर हमेशा के लिए थम गया, जिसने फिल्मी कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया.

साधारण परिवार से कैसे बना दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर?

सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया की शुरुआती जिंदगी किसी भी आम लड़के की तरह थी. लेकिन जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. स्थानीय स्तर पर छोटी-मोटी लड़ाइयों से शुरू हुआ उसका सफर जल्द ही बड़े गैंगवार और सुपारी किलिंग तक पहुंच गया. उसने अपना खुद का एक खूंखार गैंग तैयार किया, जिसमें कई शार्प शूटर शामिल थे. नीतू ने दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में व्यापारियों और बिल्डरों को निशाना बनाकर करोड़ों की अवैध वसूली की. उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह राजधानी के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना चाहता था और इसके लिए उसने कानून की हर धज्जियां उड़ा दीं.

पुलिस वाले की हत्या से ढ़हने लगा अपराध का साम्राज्य

नीतू दाबोदिया के अपराधों की लिस्ट में सबसे काला पन्ना तब जुड़ा जब उसने एक पुलिस अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी. दिल्ली पुलिस के एक जांबाज इंस्पेक्टर की शहादत के बाद पुलिस विभाग में कोहराम मच गया था. इस वारदात के बाद नीतू सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नीतू हमेशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था. वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था और नेपाल या दूसरे राज्यों में छिपकर अपने गुर्गों के जरिए वसूली का धंधा चलाता रहा.

साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में हुआ एनकाउंटर

24 अक्टूबर 2013 की वो रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक ऐतिहासिक रात बन गई थी. पुलिस को पुख्ता खबर मिली थी कि नीतू दाबोदिया अपने दो खास गुर्गों के साथ साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आने वाला है. पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया. जब नीतू और उसके साथियों को पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने कानून के आगे झुकने के बजाय अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं. दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा.

स्पेशल सेल की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि खूंखार गैंगस्टर नीतू दाबोदिया और उसके दोनों सहयोगी गोलियों की बौछार में बुरी तरह छलनी हो गए. करीब 50 से ज्यादा मामलों में आरोपी दाबोदिया के पास 1 लाख कैश बरामद किया गया था. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस तरह दिल्ली की सड़कों पर राज करने वाला वह खौफनाक चेहरा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया.

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