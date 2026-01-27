50 लाख की रंगदारी…क्यों गिरफ्तार हुए गोल्डी बराड़ के माता-पिता? जानें पूरा मामला

Punjab News: पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में जबरन वसूली मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. इस वसूली मामले में विदेश में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई मुक्तसर के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के तहत की गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर रंगदारी के साथ-साथ धमकी से जुड़ी कई गंभीर धाराएं लागू की गई हैं.

गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार

मुक्तसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि, गोल्डी बराड़ के पिता शमशेर सिंह और माता प्रीतपाल कौर को 3 दिसंबर 2024 के तहत गिरफ्तार किया गया है. दोनों मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा रोड स्थित आदेश नगर, गली नंबर-1, सेक्टर नंबर-1 में रहते थे. इस मामले में दोनों के खिलाफ धारा 308(4), 351(1) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है.

क्या है मामला?

दरअसल शिकायतकर्ता सतनाम सिंह गांव उदेकरन के रहने वाले हैं. वह पिछले 33 सालों से शिक्षा विभाग में काम करते हैं. फिलहाल वह सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सम्राट स्कूल, मुक्तसर साहिब में एसएलए के पद पर तैनात हैं. सतनाम सिंह ने पुलिस को जानकारी दी कि 27 नवंबर 2024 को सुबह करीब 10:30 से 11:00 बजे उन्हें एक विदेशी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले खुद को बंबीहा ग्रुप का सदस्य बता रहे थे. उन्होंने करीब 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. साथ ही रकम अदा न करने पर जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस का दावा

पीड़ित के मुताबिक, इस तरह की धमकी भरी कॉल उन्हें तीन बार आईं. जिसके कारण वह डर गए और 3 दिसंबर 2024 को आई कॉल रिसीव नहीं की. बाद में परिजनों से चर्चा के बाद वह गुरसेवक सिंह के साथ थाना सदर पहुंचे. पुलिस अब इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है.