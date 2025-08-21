Home > देश > जल्लाद निकला बॉयफ्रेंड! पहले दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप, फिर बोरे में बांधकर… मामला जान भूल जाएंगे ‘निर्भया रेपकांड’

जल्लाद निकला बॉयफ्रेंड! पहले दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप, फिर बोरे में बांधकर… मामला जान भूल जाएंगे ‘निर्भया रेपकांड’

Chattisgarh Gangrape: आज के दौर में किसी पर भरोसा करने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाराबर है। भारत में 24 घंटे में सैकड़ों दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। वहीँ आज हम आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद शायद ही कभी आप किसी पर भरोसा कर पाएं। दरअसल, छत्तीसगढ़ से रूह को झंझोरकर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 21, 2025 08:40:28 IST

rape case in india 1
rape case in india 1

Chattisgarh Gangrape: आज के दौर में किसी पर भरोसा करने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाराबर है। भारत में 24 घंटे में सैकड़ों दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। वहीँ आज हम आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद शायद ही कभी आप किसी पर भरोसा कर पाएं। दरअसल, छत्तीसगढ़ से रूह को झंझोरकर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक 45 साल के प्रेमी ने अपनी 35 साल की प्रेमिका को अपनी बाइक पर बिठाया और जंगल में ले गया। वहाँ उसके दो दोस्त वहां पहले से मौजूद थे। इस दौरान बिना रहम खाते हुए तीनों ने लड़की के साथ घिनौना काम किया यानी उसका गैंगरेप कर दिया।वहीँ जब लड़की ने कहा कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, तो तीनों ने उसकी हत्या कर दी। फिर शव को बोरे में भरकर पानी से भरे नाले में फेंक दिया। इतना ही नहीं इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं लगी वहीँ फिर 24 दिन बाद लड़की का कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 

बाइक पर बिठाया और… 

दरअसल, प्रेमिका नई अपने प्रेमी को कॉल किया और कहा कि, मुझे घर छोड़ दो। मेरा सामान बहुत ज़्यादा है… वहीँ फिर प्रेमी उसे तुरतं लेने पहुँच गया। लेकिन प्रेमिका को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसकी जिंदगी छीन लेगा। प्रेमी के मन में तो कुछ और ही था। उसने प्रेमिका को बाइक पर बिठाया। फिर वो जंगल की तरफ़ चल पड़ा। इस दौरान प्रेमिका ने पूछा भी कि जंगल में कहाँ बाइक ले जा रहे हो? प्रेमी बोला- बस यहीं उतर जाओ।

फिर दी दर्दनाक मौत 

इस दौरान प्रेमिका बिना कुछ सोचे-समझे बाइक से उतर गई। तभी प्रेमी के दो दोस्त भी वहां आ गए। जिसके बाद तीनों लड़की को जंगल के अंदर ले गए। इस दौरान उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं इस दौरान लड़की चीखती रही, लेकिन दरिंदों ने उसे नहीं छोड़ा। फिर लड़की ने रोते हुए कहा- मैं पुलिस को सब बता दूँगी। तुम तीनों को जेल भिजवा दूँगी। यह सुनते ही तीनों ने पहले उसे बुरी तरह पीटा। फिर तौलिए से गला घोंटकर उसे मौत के घाट पहुंचा दिया।

इस तरह लगाया ठिकाने 

इतना ही नहीं इस दौरान उसने प्रेमिका के शव को बोरे में डालकर कसकर बाँध दिया और पानी से भरे नाले में फेंक डाला। यह दिल दहला देने वाली घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा की है। बेटी जब घर नहीं लौटी, तो परिवार को चिंता हुई। तीन दिन बाद उन्होंने नज़दीकी थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस से कहा- साहब! हमारी 35 साल की बेटी राशन लेने गई थी। लेकिन अब तक नहीं लौटी। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया। फिर मामले की जाँच शुरू की।

