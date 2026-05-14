Ganga Expressway Toll: गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्री सफर का मजा खत्म, जानें कितना देना होगा टोल; क्या टू-व्हीलर की एंट्री है बैन?

Ganga Expressway Toll News: उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्री सफर का मज़ा ले रहे गाड़ी चलाने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है. सरकार की 15 दिन की फ्री राइड गुरुवार को खत्म हो रही है. इस एक्सप्रेसवे पर 14 मई की आधी रात से ऑफिशियली टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर टोल रेट की लिस्ट लगा दी गई है.

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे

यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है. इसकी सबसे खास बात यह है कि टोल एंट्री पर नहीं, बल्कि एग्जिट पर वसूला जाएगा. इसका मतलब है कि ड्राइवर सिर्फ उतनी ही दूरी का पेमेंट करेंगे जितनी दूरी वे एक्सप्रेसवे पर तय करेंगे. अभी इस रूट पर रोजाना 12,000 से 14,000 गाड़ियां चलती हैं, जिनकी स्पीड लिमिट 120 km/h है.

मल्टी-लेन फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

गंगा एक्सप्रेसवे टोल कलेक्शन के लिए लेटेस्ट मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. इस टेक्नोलॉजी से गाड़ियों को एक्सप्रेसवे में घुसने पर रुकने या लाइन में लगने की ज़रूरत खत्म हो जाती है. हाई-टेक कैमरे और सेंसर चलते-फिरते गाड़ियों को स्कैन करेंगे और उनकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. हालांकि अभी एग्जिट के लिए टोल बूथ की ज़रूरत होती है जिसे भविष्य में पूरी तरह से फ्री-फ्लो करने का प्लान है. यह सिस्टम पूरी तरह से FASTags पर आधारित है.

कंपनियों के बीच टोल का बंटवारा

इस एक्सप्रेसवे को दो बड़े ग्रुप्स ने बनाया है. मेरठ सेक्शन का एक-तिहाई हिस्सा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने बनाया है, जबकि बाकी दो-तिहाई हिस्सा अडानी ग्रुप ने बनाया है. IRB इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ के बिजौली से बदायूं तक पहले सेक्टर को मैनेज कर रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए, टोल एक बार काटा जाएगा, और सॉफ्टवेयर के ज़रिए दोनों कंपनियों के अकाउंट में उनके-अपने हिस्से के हिसाब से ऑटोमैटिकली क्रेडिट हो जाएगा.

संभावित टोल रेट क्या होंगे?

हालांकि ऑफिशियल रेट में मामूली बदलाव की संभावना है, लेकिन शुरुआती कीमतें इस तरह हैं.

कार/जीप: ₹2.55 प्रति किलोमीटर. मेरठ से प्रयागराज तक का पूरा सफ़र पहले ₹1515 का था, जिसे शायद ₹1800 किया जा सकता है.

बस/ट्रक: ₹8.20 प्रति किलोमीटर. पूरे सफ़र का खर्च लगभग ₹5700 या उससे ज़्यादा हो सकता है.

टू-व्हीलर: गंगा एक्सप्रेसवे पर टू-व्हीलर की एंट्री पूरी तरह से मना है. नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगता है.

मेरठ से प्रयागराज तक 12 टोल प्लाजा

मेरठ से बदायूं तक पहले 130 किलोमीटर के पैकेज में कुल सात टोल और रैंप प्लाज़ा बनाए गए हैं. मेरठ और प्रयागराज के बीच कुल 12 टोल प्लाज़ा हैं. ये सभी पॉइंट एक्सप्रेसवे पर आने-जाने की सुविधा देते हैं. IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के चीफ जनरल मैनेजर अनूप सिंह के मुताबिक, यात्रियों से सिर्फ़ तय की गई दूरी का ही चार्ज लिया जाएगा.