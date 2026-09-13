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Ganesh Chaturthi School Holidays: 14 सितंबर 2026 को स्कूलों की छुट्टी या नहीं? गणेश चतुर्थी में किस राज्य का क्या है स्टेटस

14 September School Holiday: पूरे भारत में स्कूलों की छुट्टियों का स्टेटस हर राज्य में अलग-अलग होता है, जो मुख्य रूप से इलाके के त्योहारों और मौसम के हालात पर निर्भर करता है. ऐसे में चलिए देखें कहां-कहां स्कूलों की कल छुट्टीयां होगी.

By: Shristi S | Published: September 13, 2026 10:50:49 PM IST

14 सितंबर 2026 को स्कूलों की छुट्टी या नहीं? गणेश चतुर्थी में किस राज्य का क्या है स्टेटस
14 सितंबर 2026 को स्कूलों की छुट्टी या नहीं? गणेश चतुर्थी में किस राज्य का क्या है स्टेटस


School Holiday on September 14, 2026: पूरे भारत में स्कूलों की छुट्टियों का स्टेटस हर राज्य में अलग-अलग होता है, जो मुख्य रूप से इलाके के त्योहारों और मौसम के हालात पर निर्भर करता है. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में गणेश चतुर्थी (विनायक चतुर्थी) के लिए घोषित ज़रूरी पब्लिक छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद रहते हैं.

दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कुछ या कुछ सीमित छुट्टियां होती हैं, और यह फैसला स्कूल मैनेजमेंट पर छोड़ दिया जाता है. इसके अलावा, देश भर में बारिश से प्रभावित जिलों में लोकल स्कूल बंद रहते हैं, जहां लोकल अधिकारी खराब मौसम के अलर्ट की वजह से सुरक्षा के निर्देश जारी करते हैं. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को खास अपडेट के लिए लोकल अनाउंसमेंट चेक करने चाहिए. ऐसे में चलिए देखें कहां-कहां स्कूलों की कल छुट्टीयां होगी.

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दिल्ली-NCR

दिल्ली-NCR में, गणेश चतुर्थी एक रिस्ट्रिक्टेड या ऑप्शनल छुट्टी है, न कि ज़रूरी स्टेट शटडाउन. ज़्यादातर रेगुलर स्कूल खुले रहते हैं ताकि उनका सिलेबस पीछे न रह जाए, और यह अलग-अलग प्राइवेट स्कूल बोर्ड पर छोड़ दिया जाता है कि वे अपने स्टूडेंट्स को छुट्टी देना चाहते हैं या नहीं.

उत्तर प्रदेश और बिहार

इस इलाके में कई स्कूल बंद होना पार्शियल / इंस्टीट्यूशनल चॉइस है. क्योंकि हज़ारों परिवार रस्में करने के लिए अपने होमटाउन जाते हैं या त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूल लोकल छुट्टी देते हैं.

महाराष्ट्र और गोवा में स्कूल बंद रहेंगे 

स्कूल बंद हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी (14 सितंबर, 2026) इस इलाके का साल का सबसे बड़ा त्योहार है. परिवार घर पर गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं और बड़े कम्युनिटी पंडालों में जाते हैं, जिससे मुंबई और पुणे जैसे शहरों में सड़कों पर भारी जश्न और भारी ट्रैफिक होता है. जरूरी सरकारी छुट्टी स्टूडेंट्स और स्टाफ को पारंपरिक त्योहारों में हिस्सा लेने का समय देती है.

कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्कूल रहेंगे बंद

इन दक्षिणी राज्यों में, गणेश चतुर्थी एक बड़ा कल्चरल इवेंट है जिसे पारंपरिक पारिवारिक रस्मों, बड़ी पूजा और घर पर दावत की तैयारी के साथ मनाया जाता है. राज्य सरकारें आम पब्लिक छुट्टी घोषित करती हैं ताकि परिवार काम या स्कूल के शेड्यूल से बिना टकराए एक साथ जश्न मना सकें.

तमिलनाडु में स्कूल रहेंगे बंद

तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी के लिए ऑफिशियल पब्लिक छुट्टी होती है. स्टूडेंट्स और टीचर्स को इन धार्मिक परंपराओं में हिस्सा लेने देने के लिए स्कूल बंद रहते हैं. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को खास अपडेट के लिए लोकल अनाउंसमेंट चेक करने चाहिए.

पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए वेरिफ़िकेशन एक्शन

ऑफिशियल स्कूल WhatsApp/पोर्टल देखें: कई इलाकों में पाबंदियों वाली छुट्टियां जरूरी नहीं हैं, इसलिए अलग-अलग प्राइवेट स्कूलों की घोषणा ही पक्का सोर्स है.

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलर्ट पर नजर रखें: मौसम से जुड़े शटडाउन के लिए, ऑफिशियल अपडेट आमतौर पर रविवार शाम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन X हैंडल या लोकल प्रेस रिलीज के ज़रिए जारी किए जाते हैं.

Tags: ganesh chaturthi 2026
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