रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी

Priyanka Gandhi Vadra Family: कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर में है. गुरूवार को वह अपने परिवार और मेहमानों के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क गईं. जहां उन्होंने शाम की सफारी के दौरान बाघों और दूसरे जंगली जानवरों को उनके नेचुरल माहौल मे देखा.
प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान, उनकी मंगेतर अवीवा बेग, बेटी मिराया वाड्रा और दूसरे दोस्तों और मेहमानों के साथ चार अलग-अलग ओपन जीप में रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचीं. उन सभी ने पार्क में टाइगर सफारी का मज़ा लिया है.
कड़ाके की ठंड में मेहमान टोपी और मास्क पहने दिखे
रणथंभौर दौरे के दौरान कड़ाके की ठंड के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा उनका परिवार और साथ आए मेहमान सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क पहने दिखे है. पार्क में एंट्री और बाहर निकलते समय वाड्रा परिवार के सदस्य मीडिया की नज़रों से बचने और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते दिखे है.
कड़े सुरक्षा घेरे में होटल शेर बाग से काफिला रवाना हुआ
वाड्रा परिवार का काफिला रणथंभौर के होटल शेर बाग से जहां वे पिछले तीन दिनों से रुके हुए थे. कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रवाना हुआ. होटल से निकलने के बाद दूसरी गाड़ियां गणेश धाम के पास मेन गेट पर रुक गईं, जबकि वाड्रा परिवार और उनके मेहमान अपनी जीप में पार्क के अंदर चले गए.
ज़ोन नंबर तीन में बाघ के शावक दिखे
लगभग तीन घंटे की टाइगर सफारी के दौरान वाड्रा परिवार को रणथंभौर के ज़ोन नंबर तीन में बाघिन रिद्धि (T-124) के दोनों शावकों की शरारतें देखने का मौका मिला है. प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे और दूसरे मेहमान बाघों को इतने करीब से देखकर काफी खुश दिखा है.
सफारी के बाद होटल लौटे, दिल्ली जाने की तैयारी
टाइगर सफारी के बाद वाड्रा परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच होटल शेर बाग लौट आया है. जहां वे रात बिताएं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वाड्रा परिवार शुक्रवार यानी आज दिल्ली के लिए रवाना होगा. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सुबह जल्दी दिल्ली लौट आए थे और उन्होंने रणथंभौर में टाइगर सफारी में हिस्सा नहीं लिया है. इसलिए रणथंभौर में जंगल सफारी का मज़ा सिर्फ वाड्रा परिवार ने लिया है.