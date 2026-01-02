Home > देश > रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी

रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी

Priyanka Gandhi Vadra Family: कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर में है. गुरूवार को वह अपने परिवार और मेहमानों के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क गईं.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: January 2, 2026 5:00:51 PM IST

Gandhi-Vadra family
Gandhi-Vadra family


Priyanka Gandhi Vadra Family: कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर में है. गुरूवार को वह अपने परिवार और मेहमानों के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क गईं. जहां उन्होंने शाम की सफारी के दौरान बाघों और दूसरे जंगली जानवरों को उनके नेचुरल माहौल मे देखा. 

You Might Be Interested In

प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान, उनकी मंगेतर अवीवा बेग, बेटी मिराया वाड्रा और दूसरे दोस्तों और मेहमानों के साथ चार अलग-अलग ओपन जीप में रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचीं. उन सभी ने पार्क में टाइगर सफारी का मज़ा लिया है.

कड़ाके की ठंड में मेहमान टोपी और मास्क पहने दिखे

रणथंभौर दौरे के दौरान कड़ाके की ठंड के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा उनका परिवार और साथ आए मेहमान सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क पहने दिखे है. पार्क में एंट्री और बाहर निकलते समय वाड्रा परिवार के सदस्य मीडिया की नज़रों से बचने और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते दिखे है.

You Might Be Interested In

कड़े सुरक्षा घेरे में होटल शेर बाग से काफिला रवाना हुआ

वाड्रा परिवार का काफिला रणथंभौर के होटल शेर बाग से जहां वे पिछले तीन दिनों से रुके हुए थे. कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रवाना हुआ. होटल से निकलने के बाद दूसरी गाड़ियां गणेश धाम के पास मेन गेट पर रुक गईं, जबकि वाड्रा परिवार और उनके मेहमान अपनी जीप में पार्क के अंदर चले गए.

सेलिब्रिटी वेडिंग्स 2025, वो सितारे जिन्होंने हमेशा के लिए थामे एक-दूसरे के हाथ

ज़ोन नंबर तीन में बाघ के शावक दिखे

लगभग तीन घंटे की टाइगर सफारी के दौरान वाड्रा परिवार को रणथंभौर के ज़ोन नंबर तीन में बाघिन रिद्धि (T-124) के दोनों शावकों की शरारतें देखने का मौका मिला है. प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे और दूसरे मेहमान बाघों को इतने करीब से देखकर काफी खुश दिखा है.

सफारी के बाद होटल लौटे, दिल्ली जाने की तैयारी

टाइगर सफारी के बाद वाड्रा परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच होटल शेर बाग लौट आया है. जहां वे रात बिताएं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वाड्रा परिवार शुक्रवार यानी आज दिल्ली के लिए रवाना होगा. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सुबह जल्दी दिल्ली लौट आए थे और उन्होंने रणथंभौर में टाइगर सफारी में हिस्सा नहीं लिया है. इसलिए रणथंभौर में जंगल सफारी का मज़ा सिर्फ वाड्रा परिवार ने लिया है.

Best Food: दिल्ली-लखनऊ नहीं इस शहर का खाना है दुनिया का सबसे टॉप 5 स्ट्रीट फूड हब..!

You Might Be Interested In
Tags: Gandhi Vadra FamilyPriyanka Gandhi Vadraranthambore tiger safariSawai Madhopur news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी
रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी
रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी
रणथंभौर के जंगलों में दिखा गांधी-वाड्रा परिवार, प्रियंका ने अवीवा बेग संग की सफारी