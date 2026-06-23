पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा हुआ ट्रांसफर, चैक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 23rd Kisht Status Online: देश भर के किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है, जिसका उन्हें मार्च के महीने से ही इंतजार था. PM किसान की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है. यदि आप घर बैठे 2 मिनट में अपने खाते में आए पैसों का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आधिकारिक PM-KISAN वेबसाइट पर ‘Know Your Status’ विकल्प का उपयोग करके इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है.

सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया है. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 2000 रूपये भेज दिए हैं.

किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त की मुख्य बातें

घोषणा और स्थान: 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर (हुगली) में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

लाभार्थी: इस किस्त से देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है.

पश्चिम बंगाल में लाभ: अकेले अकेले बंगाल के 45 लाख किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है.

पीएम किसान 23वीं किस्त का पैसा आया या नहीं कैसे चेक करें?

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in को ओपन करें.

होमपेज पर नीचे की तरफ जाएं, वहां आपको ‘Know Your Status’ (अपना स्टेटस जानें) का एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड बॉक्स में भरें.

इसके बाद ‘Get Data’ वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी 23वीं किस्त रिलीज हुई है या नहीं.

किसानों के लिए पीएम मोदी के बड़े ऐलान

बंगाल के करीब 50 लाख किसानों को सुरक्षित करने के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को नए सिरे से लॉन्च किया गया है.

गांवों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 315 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ग्रामीण सड़कों और रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है.

केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग’ जैसी स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है.

