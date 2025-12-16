मिलावटी दूध, पनीर और खोया को लेकर FSSAI का बड़ा एक्शन; देशभर में अभियान चलाने का दिया आदेश

FSSAI On Curb Adulteration: खाने की सुरक्षा और कंज्यूमर की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर और खोया भी शामिल हैं, में मिलावट और गलत ब्रांडिंग के खिलाफ देशव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. FSSAI के सूत्रों ने बताया है कि यह निर्देश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत जारी किया गया है, जो खाद्य नियामक को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तत्काल उपाय करने का अधिकार देता है.

देश भर में डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट के मामले

FSSAI के अधिकारियों ने बताया है कि हाल के दिनों में देश भर में डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट और गलत ब्रांडिंग के कई मामले सामने आए हैं. नियामक ने पाया है कि ऐसे प्रोडक्ट्स अक्सर अवैध और बिना लाइसेंस वाली संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को गंभीर खतरा होता है. इसने दोहराया है कि मिलावटी या नकली प्रोडक्ट्स को असली डेयरी प्रोडक्ट्स के रूप में दिखाना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और संबंधित नियमों का सीधा उल्लंघन है.

गहन निरीक्षण करने का निर्देश

विशेष अभियान के तहत, राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों और FSSAI के क्षेत्रीय कार्यालयों को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े परिसरों का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इसमें लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत के साथ-साथ बिना लाइसेंस वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) की भी जांच शामिल है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दूध, पनीर और खोया के सैंपल लेने और व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण की स्थिति को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया गया है.

उल्लंघन पाए जाने पर होगी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई

अधिकारी ने आगे बताया कि एडवाइजरी में अधिकारियों को ऐसे मामलों में ट्रेसबिलिटी अभ्यास करने का आदेश दिया गया है जहां सैंपल गैर-अनुरूप पाए जाते हैं या संदिग्ध पैटर्न पाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मिलावट के स्रोत की पहचान करना और अवैध विनिर्माण इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखलाओं का पता लगाना है. जहां भी उल्लंघन पाए जाएंगे, वहां सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाएगी – जिसमें असुरक्षित खाद्य पदार्थों को जब्त करना, लाइसेंस निलंबित या रद्द करना, अवैध इकाइयों को बंद करना, मिलावटी प्रोडक्ट्स को वापस बुलाना और नष्ट करना शामिल है.

जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी डेटा को फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (FoSCoS) पर तुरंत रिकॉर्ड करने के लिए कहा है ताकि मुख्यालय स्तर पर प्रभावी समेकन और विश्लेषण किया जा सके. यह भी कहा गया है कि राज्य रेगुलेटर होटलों, रेस्टोरेंट, कैटरिंग प्रतिष्ठानों, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, पब और फूड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन को जागरूक करें और निर्देश दें कि उनके परिसर में कोई भी मिलावटी पनीर खरीदा, इस्तेमाल, स्टोर, तैयार, परोसा या बेचा न जाए और किसी भी उल्लंघन के लिए उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

साथ मिलकर काम करेंगी एजेंसियां

तालमेल वाली कार्रवाई की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, रेगुलेटर ने मिलावटी और गलत ब्रांड वाले दूध उत्पादों की अंतर-राज्य आवाजाही को रोकने के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और स्थानीय खुफिया जानकारी विकसित करने का आह्वान किया है. निर्देशों का तुरंत पालन और सख्ती से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों का व्यक्तिगत ध्यान मांगा गया है.

FSSAI के अधिकारी ने ज़ोर देकर कहा कि इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाना, खाद्य धोखाधड़ी को रोकना और पूरे देश में सुरक्षित और असली दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

