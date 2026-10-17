Baby Food Sugar Ban: 6 महीने से छोटे बच्चों के फूड में चीनी को लेकर बड़ा बदलाव, FSSAI ने क्यों उठाया यह कदम?

FSSAI New Rules on Baby Food: भारत के फ़ूड सेफ़्टी रेगुलेटर ने शनिवार 17 अक्टूबर 2026 को 6 महीने तक के बच्चों के फ़ूड प्रोडक्ट्स में सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ मिलाने पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिससे बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर के नियम और कड़े हो गए.

रेगुलेटर ने क्या कहा?

रेगुलेटर ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत, बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में लैक्टोज़ और ग्लूकोज़ पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट के पसंदीदा सोर्स हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ को तय लिमिट के हिसाब से मिलाया जा सकता है.

यह कदम भारत में फ़ूड सेफ़्टी को लेकर बढ़ती सख्ती के बीच उठाया गया है, जहां रेगुलेटरों ने लोकल खाने की जगहों और ब्रांडेड रेस्टोरेंट को काम रोकने पर मजबूर कर दिया है, जबकि पैक के सामने चेतावनी लेबल लगाने की मांग ने देश की $100 बिलियन से ज़्यादा की पैकेज्ड फ़ूड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है.

क्या है इस प्रस्ताव का मकसद?

फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने कहा कि इस प्रस्तावित कदम का मकसद बच्चों का एक्स्ट्रा शुगर के संपर्क में आना कम करना और बचपन के मोटापे से जुड़े हेल्थ रिस्क को दूर करना है. इसमें कहा गया है कि मौजूदा नियम जन्म से 24 महीने की उम्र के बच्चों के लिए बने बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के लिए न्यूट्रिशनल बनावट, क्वालिटी और सेफ़्टी स्टैंडर्ड तय करते हैं.

एक्टिविस्ट और अधिकारी लंबे समय से बढ़ते मोटापे की दर, खासकर बच्चों में, को लेकर चिंता जता रहे हैं. मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक स्टडी के मुताबिक, 2021 में भारत में 180 मिलियन ज़्यादा वज़न वाले या मोटे वयस्क थे, और 2050 तक यह आंकड़ा 450 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है.

FSSAI और कुछ राज्य रेगुलेटर फ़ूड सेफ़्टी पर जांच तेज़ कर दी

FSSAI और कुछ राज्य रेगुलेटर ने हाल के महीनों में फ़ूड सेफ़्टी पर जांच तेज़ कर दी है, और रेगुलर पब्लिक अपडेट जारी किए हैं, जिसमें छापे की फ़ोटो और वीडियो शामिल हैं, जिन्होंने ऑनलाइन काफ़ी ध्यान खींचा है. अगस्त में, FSSAI ने चीनी, नमक या सैचुरेटेड फ़ैट जैसे किन्हीं दो या ज़्यादा चिंताजनक न्यूट्रिएंट्स वाले फ़ूड प्रोडक्ट्स के लेबल पर लाल हेक्सागोनल स्टैम्प लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद प्रस्ताव को और सख़्त कर दिया, और कहा कि अब अगर एक भी न्यूट्रिएंट तय लेवल से ज़्यादा हुआ तो चेतावनी देनी होगी.