किचन के चाकू और ब्लेड से थाली तक पहुंच रहीं बीमारियां! FSSAI ने जारी की नई गाइडलाइन, दी चेतावनी

FSSAI New Rules: भारत में खाने और किचन व्यापार से जुड़े नियम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की तरफ से बनाए जाते हैं. समय-समय पर FSSAI की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है. हाल ही में एक बार फिर FSSAI की तरफ से फूड बिजनेस और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक बेहद जरूरी और सख्त आदेश जारी किया गया है. फूड सेफ्टी के लिए आदेश दिया गया है कि खाना बनाने, काटने, परोसने और पैकेजिंग के लिए जो भी चाकू या ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं, वे पूरी तरह से साफ-सुथरे और बिना जंग वाले होने चाहिए. FSSAI की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने आदेश का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि कई जगहों पर जंग लगे हुए, टूटे हुए या फिर पेंट छूटे हुए चाकुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह से सीधे तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है. साथ ही उन्हें लंबे समय तक साफ या सैनिटाइज भी नहीं किया जाता.

FSSAI का नया फैसला

FSSAI ने नया आदेश देते हुए बताया है कि फूड सेफ्टी के लिए बहुत से रूल्स पहले से बनाए जा चुके हैं. इसके बावजूद भी फूड बिजनेस में लापरवाही बरती जा रही है. आउटलेट्स खराब क्वालिटी के चाकुओं और कटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, 2011 के शेड्यूल 4 में कहा गया है कि खाने के संपर्क में आने वाले सभी उपकरण और बर्तन फूड-ग्रेड और नॉन-टॉक्सिक मटेरियल के होने चाहिए. साथ ही उन्हें समय-समय पर साफ व सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है. वहीं नई गाइडलाइन आने के बाद खराब, चिप लगे या जंग लगे ब्लेड्स को तुरंत किचन से हटाना होगा और रिप्लेस करना होगा.

FSSAI ने टीम को दिए आदेश

नया कानून आने के बाद FSSAI ने सभी राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर्स और इंस्पेक्टर्स को आदेश दिया है कि उन्हें आउटलेट्स पर कड़ी निगरानी रखनी है. अगर कोई आउटलेट रेस्टोरेंट, कैफे या फूड मैन्युफैक्चरर खराब चाकू का इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए.

चाकुओं से क्या है खतरा?

बता दें कि किचन में इस्तेमाल हो रहे गंदे और जंग लगे चाकू केवल देखने में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए खतरनाक हैं. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग लगे और गंदे चाकुओं का इस्तेमाल करने से खाने में बैक्टीरिया आते हैं. साथ ही माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसके कारण फूड पॉइजनिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.