सावधान! अब केक, मिठाई या ऑनलाइन फूड पर दिखा स्टेपल पिन, तो खैर नहीं; FSSAI ने लगाया पूरी तरह BAN

FSSAI New Rule: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फूड पैकेट, केक और मिठाई की पैकिंग में स्टेपल पिन या मेटल वायर का यूज नहीं कर पाएंगे. फिर चाहे आप खाने की चीजें खुद जाकर खरीदें या फिर ऑनलाइन मंगवाएं. पैकिंग में पूरी तरह से मेटल की चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. अगर कोई फूड कारोबारी नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध?

FSSAI का कहना है कि कई मामलों में केक के बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, बेकरी प्रोडक्ट, स्नैक्स या नमकीन, फूड पार्सल और पैक्ड फूड आइटम्स की पैकेजिंग और सीलिंग में मेटल के पिन और तार पाए गए हैं जो गलती से खाने में जा सकते हैं और खाने के जरिए शरीर में पहुंचकर मुंह, गले, सांस की नली, आंत, फेंफड़े या पेट में बड़ी चोट, इंटरनल ब्लीडिंग या इंफेक्शन का रिस्क बना रहता है. मेटल पिन और वायर के अलावा कांच, प्लास्टिक या अन्य हार्ड चीजें सेहत के लिए खतरा बना रहता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

यदि आप भी फूड ऑर्डर करके या खरीदकर खाते हैं तो सावधान हो जाएं. हमेशा खाने की पैकेजिंग को सावधानीपूर्वक हटाएं और कूड़ेदान में डालें. हालांकि FSSAI ने अब से मेटल पिन से लेकर प्लास्टिक के पैकेजिंग मटेरियल को पूरी तरह से बैन कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरतने से आप रिस्क से बचे रहेंगे-

पैकेट खोलते समय चेक कीजिए कि कहीं अंदर स्टेप्लर पिन, तार या मेटल की चीज तो नहीं है.

कई बार स्टेप्लर का पिन हटाते समय एक टुकडा पैकेज में अंदर गिर जाता है, इसकी भी जांच करें.

फूड पैकेज में छेद, फटा हुआ या कहीं से क्षतिग्रस्त हो तो नहीं खरीदना चाहिए.

फूड सामान्य से अलग दिखे या खाने में संदिग्ध चीज नजर आने लगे तो भी खाने से बचना चाहिए.

कभी-भी फूड पैकेजिंग या सीलिंग को झटके से नहीं फाड़ना या खोलना चाहिए.

कई बार केक को स्टेबल और सजावटी दिखाने के लिए टूथ पिक और प्लास्टिक की चीजों का यूज होता है इसलिए खाने से पहले सही तरीके से जांच करने की सलाह दी जाती है.

गलती से निगल लिया मेटल तो क्या करें?

फूड की जांच किए बिना या गलती से आप कुछ हार्ड चीज, मेटल, प्लास्टिक या कांच के टुकड़े खाने के साथ भी निगल जाते हैं तो घबराएं नहीं. उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश न करें. गले में भी उंगली न डालें.

यदि सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, घुटन या निगलने में दिक्कत आ रही है इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए.

बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं स्पेशली ध्यान रखें. डॉक्टर को फंसी चीज का साइज बताएं. होम रेमेडी या DIY न करें.

ये चीजें मिलें तो क्या करें?

यदि FSSAI की सख्त चेतावनी के बावजूद आपको मेटल वायरल, स्टेप्लर पिन, प्लास्टिक पिन से पैक फूड प्रोडक्ट बेचा जाता है तो सबसे पहले प्रूफ के लिए तस्वीरें खींचें. वीडियो बनाएं. संबंधित कंपनी या सेलर से बात करें.यदि लगातार यही गलतियां रिपीट होने लगे तो FSSAI या स्थानीय फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन-ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराएं.

फूड प्रोडक्ट को किस चीज से पैक कर सकते हैं?

ऑनलाइन फूड या मार्केट में फूड को बेचने के लिए फूड-ग्रेड टेप, हीट सीलिंग, स्टिकर सील, क्लिप-लॉक पैक और टैंपर-एविडेंट सील का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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