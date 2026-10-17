प्रिया गोल्ड बिस्किट में मवेशियों का चारा मिलने से हड़कंप, Dodla Dairy के दूध में पाया गया डिटर्जेंट; FSSAI ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

प्रिया गोल्ड बिस्कुट के साथ Dodla Dairy की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं. देश की शीर्ष खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इन दोनों के साथ 3 बड़ी फूड कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह कार्रवाई ‘प्रियगोल्ड’ बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी और यूआईआर ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ की गई है.

FSSAI ने कंपनियों को चेताया, कार्रवाई भी जारी

FSSAI की ओर से कहा गया है कि मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के खिलाफ यह जीरो-टोलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी. वहीं, सोशल मीडिया के जरिए FSSAI ने इस बात की पुष्टि की है कि इन तीनों कंपनियों के उत्पादों में बेहद गंभीर कमियां पाई गई हैं. इन खामियों के चलते इंसानी सेहत को खतरा है. इसका मतलब यह है कि इनके प्रॉडक्ट्स में खतरनाक तत्व पाए गए हैं. जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है. बताया गया है कि प्रिया गोल्ड बिस्किट में मवेशियों का चारा मिला है जबकि Dodla Dairy के दूध में डिटर्जेंट पाया गया है.

Dodla Dairy के दूध में मिला डिटर्जेंट

‘डोडला डेयरी’ दक्षिण भारत के बड़े डेयरी ब्रांड्स में शुमार है. अब ‘डोडला डेयरी’ का फुल क्रीम दूध भी जांच में फेल हो गया है. FSSAI की ओर से जानकारी दी गई है कि इसके सैंपल की शुरुआती जांच में दूध में फैट की मात्रा तय मानकों से काफी कम पाई गई थी. इसके बाद इसे सब स्टेंडर्ड घोषित किया गया है. लैबोरेट्री की फाइनल रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया. दूध में डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा की मिलावट की पुष्टि हुई, जो मानव शरीर के लिए बेहद असुरक्षित है.

प्रियगोल्ड बिस्कुट में मिला पशुओं का चारा

FSSAI की टीम की ओर से सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का औचक निरीक्षण करने पर चौंकाने वाली बात सामने आई. जांच में सामने आया कि प्रियगोल्ड बिस्कुट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए ‘कैटल फीड ब्रान’ (मवेशियों को खिलाया जाने वाला चोकर) का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जा रहा था. इतना ही नहीं, प्लांट में चोकर से भरी ऐसी बोरियां मिलीं. इन बोरियों के बाहर साफ-साफ लिखा था यह पशुओं के लिए हैं. प्लांट में साफ-सफाई की भारी कमी, कीड़े-मकोड़ों पर नियंत्रण न होना, कच्चे माल का गलत रखरखाव और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में बड़ी लापरवाही पाई गई.

ऑर्गेनिक किशमिश में कीटनाशक बरामद

FSSAI की ओर से ‘यूआईआर ऑर्गेनिक फूड्स’ पर भी कार्रवाई की गई. कंपनी द्वारा बेची जा रही पीली किशमिश के सैंपल में भारी मात्रा में खतरनाक कीटनाशकों के अवशेष पाए गए. जैविक उत्पादों में रसायनों का ऐसा इस्तेमाल कानूनन अपराध है.