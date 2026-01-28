विमान हादसों में जान गंवा चुकीं भारत की बड़ी हस्तियां, संजय गांधी से लेकर विजय रुपाणी तक; यहां देखें पूरी लिस्ट

Plane Crash Tragedies: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार, 28 जनवरी को सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यह विमान डिप्टी सीएम अजीत पवार का था. PTI के मुताबिक, इस विमान में अजित पवार की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, लैंडिंग वक्त विमान क्रैश हो गया था. इस विमान हादसे का वीडियो भी सामने आ चुका है. वीडियो में विमान जलता दिख रहा है.

बता दें कि, यह पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी विमान हादसे में कई राजनेता की मौत हो गई है. देश में पहले भी कई इस तरह के विमान हादसे हो चुके हैं. साल 2025 के प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई थी.

प्लेन क्रैश में किन-किन नेताओं की गई जान?

होमी भाभा (1966)

मशहूर भारतीय एटॉमिक फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा की 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 में एक दुखद हादसे में मौत हो गई. जेनफर फ्लाइट कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन में गलती की वजह से प्लेन मोंट ब्लांक और श्वाइजर एल्पेन में जा गिरा.

संजय गांधी (1980)

कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे, संजय गांधी की 23 जून 1980 को एक दुखद हादसे में मौत हो गई. सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक प्लेन में लॉफ्टस्टंट की कोशिश करते समय, प्लेन का कंट्रोल खो गया और वह रास्ते से भटक गया.

माधवराव सिंधिया (2001)

सीनियर कांग्रेस लीडर माधवराव सिंधिया, वह सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे, 30 सितंबर, 2001 को कानपुर में एक पॉलिटिकल रैली के रास्ते में एक प्लेन क्रैश में मर गए. खराब मौसम की वजह से प्राइवेट एयरक्राफ्ट उत्तर प्रदेश में मणिपुरी के पास क्रैश हो गया.

GMC बालयोगी (2002)

लोकसभा स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर GMC बालयोगी की 3 मार्च, 2002 को एक चॉपर क्रैश में मौत हो गई, उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कैकालूर के पास एक तालाब में क्रैश हो गया.

साइप्रियन संगमा (2004)

मेघालय के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर साइप्रियन संगमा और नौ अन्य लोग, जो पवन हंस हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से शिलांग जा रहे थे, 22 सितंबर, 2004 को बारापानी झील के पास चॉपर क्रैश होने से मारे गए.

केएस सौम्या (2004)

मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस केएस सौम्या, जिन्हें सौंदर्या के नाम से भी जाना जाता था. 17 अप्रैल, 2004 को एक एयर क्रैश में मौत हो गई थी. “सूर्यवंशम” एक्ट्रेस क्रैश के समय अपने भाई के साथ बेंगलुरु से करीमनगर जा रही थीं.

ओपी जिंदल और सुरेंदर सिंह (2005)

इंडस्ट्रियलिस्ट और हरियाणा के मिनिस्टर ओम प्रकाश जिंदल, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुरेंदर सिंह के साथ, 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे.

उनका चॉपर दिल्ली से चंडीगढ जा रहा था जब वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रैश हो गया.

वाई.एस. रेड्डी (2009)

आंध्र प्रदेश के उस समय के मौजूदा चीफ मिनिस्टर, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (2009), जिन्हें YSR के नाम से जाना जाता था. 2 सितंबर, 2009 को मौत हो गई, जब खराब मौसम की वजह से उनका बेल 430 हेलीकॉप्टर घने नल्लामाला जंगल में क्रैश हो गया.

दोरजी खांडू (2011)

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और चार अन्य लोगों की 30 अप्रैल, 2011 को मौत हो गई, जब उन्हें तवांग से ईटानगर ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर राज्य के वेस्ट कामेंग जिले में क्रैश हो गया.

CDS जनरल बिपिन रावत (2021)

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर, 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई. यह घटना तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई, जब वह अपनी पत्नी और 11 अन्य लोगों के साथ सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे.

पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (2025)

गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे. रूपाणी लंदन जाने वाली उस फ्लाइट में थे जो सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उडान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई, जिसमें 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई.