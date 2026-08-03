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जंतर-मंतर से कोर्ट के फैसले तक, 3 साल 4 महीने की कानूनी लड़ाई का अंत! बृज भूषण केस में कब क्या-क्या हुआ?

Brij Bhushan Harassment Case Verdict: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व चीफ बृज भूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न केस में सोमवार को दिल्ली की एक लोकल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.

By: Shristi S | Published: August 3, 2026 5:48:52 PM IST

बृज भूषण केस में कब क्या-क्या हुआ?
बृज भूषण केस में कब क्या-क्या हुआ?


Brij Bhushan Harassment Case Verdict: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व चीफ बृज भूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न केस में सोमवार को दिल्ली की एक लोकल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. ऐसे में चलिए इस केस की खास घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं.

यह केस अप्रैल 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर ओलंपियन विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था. फैसले के बाद, विनेश फोगट ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और रेसलर ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे.

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केस की टाइमलाइन 

23 अप्रैल, 2023: विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलरों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना प्रोटेस्ट शुरू किया. उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में सिंह की गिरफ्तारी और WFI को खत्म करने की मांग की.

25 अप्रैल, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने सात महिला पहलवानों की अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.

28 अप्रैल, 2023: दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज कीं, एक छह वयस्क पहलवानों की शिकायतों पर और दूसरी एक नाबालिग पहलवान के आरोपों पर बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा (POCSO) एक्ट के तहत.

4 मई, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए विरोध प्रदर्शन की कार्यवाही बंद कर दी कि FIR दर्ज कर ली गई हैं. इसने दिल्ली पुलिस को शिकायत करने वाली पहलवानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, साथ ही अगर ज़रूरत हो तो उन्हें आगे कानूनी उपाय करने की अनुमति दी.

15 जून, 2023: दिल्ली पुलिस ने तत्कालीन BJP MP बृज भूषण सिंह और तोमर के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के अलग-अलग नियमों के तहत चार्जशीट दायर की, जिसमें यौन उत्पीड़न, पीछा करना और आपराधिक धमकी शामिल है. इसने जांच के दौरान नाबालिग पहलवान द्वारा अपने आरोप वापस लेने के बाद POCSO मामले में एक कैंसलेशन रिपोर्ट भी दायर की.

4 जुलाई, 2023: दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने POCSO केस में दिल्ली पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता से जवाब मांगा.

7 जुलाई, 2023: दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग पहलवान को पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करने के बाद कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली अपनी अर्जी वापस लेने की इजाजत दी.

7 जुलाई, 2023: दिल्ली की एक कोर्ट ने सिंह और तोमर के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया और उन्हें 18 जुलाई को पेश होने के लिए समन भेजा.

18 जुलाई, 2023: सिंह और तोमर कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्हें दो दिन की अंतरिम बेल दी गई.

20 जुलाई, 2023: कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रेगुलर बेल दी.

21 मई, 2024: कोर्ट ने सिंह के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट, एक महिला की इज्जत खराब करने और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्ज लगाए, और तोमर के खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगाया. सिंह को एक शिकायत में बरी कर दिया गया क्योंकि कोर्ट को उस आरोप पर आगे बढ़ने के लिए काफी सबूत नहीं मिले.

1 जून, 2024: ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें प्रॉसिक्यूशन ने शिकायत करने वालों और गवाहों से पूछताछ की, जबकि डिफेंस ने कोर्ट के सामने पेश किए गए आरोपों और सबूतों का विरोध किया.

26 मई, 2025: कोर्ट ने पहलवान द्वारा फाइल किए गए POCSO केस में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसने शुरू में सिंह पर नाबालिग होने पर उसका सेक्शुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया था, और औपचारिक रूप से उन कार्यवाही को बंद कर दिया.

2 जुलाई, 2026: दोनों पक्षों की आखिरी दलीलें पूरी होने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

3 अगस्त, 2026: दिल्ली की एक कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा फाइल किए गए यौन उत्पीड़न केस में बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया.

Tags: brij bhushan sharan singhjantar mantar protestvinesh phogat
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