बिहार से बंगाल तक मौसम ने बदले तेवर, आंधी और तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट, भीषण गर्मी से मिली राहत

Weather Update Today: देशभर में मौसम तेजी से बदल रहा है. जहां एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू से जूझ रहा था, वहीं मौसम ने मिजाज बदलते हुए कई राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक के साथ लोगों को राहत भी दी है.

मौसम विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत के कई राज्यों में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले दो से तीन दिनों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में पहुंच सकता है. आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल और बिहार के कई जिलों में तेज तूफान और भारी बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया. तेज बारिश और तूफ़ान की वजह से कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया.

तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. बिहार के कई जिलों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम बिगड़ने और तेज धूल भरी आंधी आने की चेतावनी दी गई है. राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है. इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों का मौसम

उत्तर भारत के अलावा तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है. इसके अलावा केरल और लक्षद्वीप में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी लगातार बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों के कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा.

उत्तर भारत को मिली गर्मी से राहत

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिनों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा. हालांकि विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी तेज गर्मी और लू चलने की संभावना है. साथ ही दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.