West Bengal News: यूनिवर्सिटी एग्जाम में किन 4 स्वतंत्रता सेनानियों को बना दिया ‘आतंकवादी’? Mamata Banerjee के बंगाल में ये चल क्या रहा है?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के विद्यासागर विश्वविद्यालय (Vidyasagar University) में इतिहास की परीक्षा के प्रश्नपत्र में एक प्रश्न ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। इस प्रश्नपत्र में देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले आंदोलनकारियों को ‘आतंकवादी’ बताया गया है।

इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दल भाजपा ने इसे शहीदों का अपमान बताया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक कुमार कर ने इसे ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ बताते हुए माफ़ी माँग ली है, लेकिन इसे लेकर शुरू हुआ राजनीतिक बवाल थमता नज़र नहीं आ रहा है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें विद्यासागर विश्वविद्यालय के इतिहास ऑनर्स विषय के सेमेस्टर-6 का परीक्षा पत्र दिखाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया, ‘पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानी अब आतंकवादी बन गए हैं। विद्यासागर विश्वविद्यालय इतिहास ऑनर्स (छठे सेमेस्टर के पेपर C14- भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद) की परीक्षा में एक शर्मनाक सवाल पूछा गया है, जिसमें महान भारतीय क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताया गया है।

सवाल में पूछा गया है, ‘मेदिनीपुर के तीन जिलाधिकारियों के नाम बताइए, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी।’ इसके साथ ही कथित ‘आतंकवादियों’ की एक सूची भी दी गई है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं।

Absolutely Outrageous

The Administrative Authorities of Vidyasagar University have once again insulted our revered freedom fighters by labeling the brave revolutionaries of Medinipur as “militants” and “terrorists” in the 2025 History Honours Sixth Semester question paper.

This… pic.twitter.com/0FW8bsuYvx

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 11, 2025