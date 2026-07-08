बड़ी खुशखबरी! अब लंबी दूरी का सफर भी होगा मुफ्त? तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा के विस्तार की तैयारी

तमिलनाडु सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. अगर यह योजना लागू होती है, तो राज्य भर में रोजाना करीब 28 लाख अतिरिक्त महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को कर्नाटक की शक्ति योजना की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. कर्नाटक में महिलाएं लगभग 26,000 सरकारी बसों में मुफ्त सफर करती हैं, हालांकि वहां एसी (AC), लग्जरी, प्रीमियम और नॉन-एसी स्लीपर बसों को इस छूट से बाहर रखा गया है।

अगर तमिलनाडु में भी इसी मॉडल को अपनाया जाता है, तो मुफ्त सफर की सुविधा देने वाली बसों की संख्या मौजूदा 7,300 (साधारण बसें) से बढ़कर लगभग 15,400 हो जाएगी. इस बढ़े हुए नेटवर्क में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) के छह डिवीजनों की करीब 7,600 मोफिसिल बसें (जो ग्रामीण और अंतर-जिला रूटों पर चलती हैं) और राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (SETC) की लगभग 500 सेमी-स्लीपर बसें शामिल होंगी.

कितने यात्रियों को होगा फायदा?

फिलहाल, रोजाना करीब 70 लाख महिलाएं साधारण बसों में मुफ्त सफर की सुविधा का लाभ उठा रही हैं. अधिकारियों का अनुमान है कि अगर मोफिसिल और नॉन-एसी SETC बसों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाता है, तो मौजूदा महिला यात्रियों में से लगभग 40% इन सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा या किराये में छूट का लाभ उठाने वाले कुल यात्रियों की संख्या रोजाना 1.31 करोड़ से बढ़कर लगभग 1.59 करोड़ हो जाएगी.

किन बसों में मिल सकती है यह सुविधा?

अधिकारियों ने साफ किया है कि ‘सिटी डीलक्स’ या अन्य कैटेगरी की बसों को इस योजना में शामिल करने पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। परिवहन विभाग ने महिलाओं द्वारा चुकाए जाने वाले औसत किराये और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का सटीक अंदाजा लगाने के लिए TNSTC और SETC सेवाओं के रिजर्वेशन डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया है.

इस योजना को लंबी दूरी की बसों तक बढ़ाने से काम-काज, पढ़ाई, इलाज, परिवार से मिलने या तीर्थयात्रा के लिए जाने वाली महिलाओं का जेब खर्च काफी कम हो जाएगा. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है.

बजट और मौजूदा स्थिति पर एक नजर

तमिलनाडु के आठ राज्य परिवहन निगमों के पास लगभग 21,500 बसों का बेड़ा है, जिनमें से करीब 19,100 बसें रोजाना सड़कों पर उतरती हैं. इन बसों से हर दिन 2.05 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं. राज्य सरकार फिलहाल किराये में छूट देने के लिए सालाना लगभग 5,380 करोड़ खर्च करती है। इसमें से 3,600 करोड़ महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना पर और 1,780 करोड़ छात्रों को मिलने वाली किराये की छूट पर खर्च होते हैं।

तमिलनाडु राज्य योजना आयोग के एक अध्ययन में सामने आया है कि इस मौजूदा योजना की बदौलत महिलाएं हर महीने औसतन 830 की बचत कर पा रही हैं, जो उनके घरेलू बजट को संभालने में बड़ी मदद है.