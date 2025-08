Video: ज्यादा सामान होने पर मांगे पैसे तो, कर दी लात-घूंसों की बारिश…सेना के अधिकारी का स्पाइसजेट कर्मचारियों पर हमला, एक का तोड़ा जबड़ा , रीढ़ में भी फ्रैक्चर

Army Officer Beat SpiceJet Employees: स्पाइसजेट ने रविवार को एक बयान में कहा कि 26 जुलाई, 2025 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक यात्री द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद चार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्पाइसजेट के अनुसार, यह घटना श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या SG-386 के बोर्डिंग गेट पर हुई, जब ग्राउंड स्टाफ ने केबिन बैगेज में निर्धारित सीमा से अधिक वजन होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने यात्री, जो कथित तौर पर एक सैन्य अधिकारी था, से लागू शुल्क का भुगतान करने को कहा।

स्पाइसजेट ने आगे कहा,यात्री आक्रामक हो गया और उसने कर्मचारियों को लात-घूँसे मारे और उनमें से एक पर कतार में लगे स्टैंड से हमला किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और जबड़े में चोट लग गई। एक कर्मचारी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन यात्री बेहोश कर्मचारी को लात-घूँसे मारता रहा।

स्पाइसजेट ने कहा कि बेहोश हुए कर्मचारी की मदद करने के लिए नीचे झुकते समय जबड़े पर “जोरदार लात” लगने से एक अन्य कर्मचारी के नाक और मुँह से खून बहने लगा।

There is road rage, and now there is often – air rage

A passenger beats up a @flyspicejet staffer using whatever he could find then @CISFHQrs enters & someone slaps passenger. Full drama

Important to know why he did this (massive delay?)#NoFlyList incoming?

@DGCAIndia

✈️ pic.twitter.com/ueD7Z924tx

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) August 3, 2025