four day work week India: क्या भारत में सफल होगा चार दिन काम का ट्रेंड, क्यों चर्चा में नीदरलैंड मॉडल

four day work week India: वेतन में कटौती किए बिना कम दिनों तक काम करने का विचार कभी कार्यस्थलों पर एक कल्पना जैसा लगता था, लेकिन अब यह वैश्विक बहस का केंद्र बन गया है. महामारी के बाद बढ़ते तनाव, हाइब्रिड वर्क कल्चर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं ने रोजगार की चर्चाओं को नई दिशा दी है. चार-दिवसीय कार्य सप्ताह को अब केवल कॉर्पोरेट सुविधा नहीं, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में श्रम व्यवस्था के संभावित संरचनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

क्यों चर्चा में है नीदरलैंड मॉडल

इस बदलाव की चर्चा में नीदरलैंड एक अहम उदाहरण बनकर उभरा है. वहां कर्मचारी औसतन करीब 32 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं-जो यूरोपीय संघ में सबसे कम है-फिर भी देश की उत्पादकता और आय के संकेतक मजबूत बने हुए हैं. भारतीय पेशेवरों के लिए भी यह मुद्दा अब सैद्धांतिक नहीं रहा. शहरी कर्मचारी लंबी यात्राओं, बढ़ती जीवन लागत और “हमेशा ऑनलाइन” रहने की संस्कृति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब सवाल यह है कि ज्यादा समय देने के बजाय क्या स्मार्ट तरीके से काम करना आर्थिक रूप से टिकाऊ हो सकता है.

चार-दिवसीय वर्क वीक का असली मतलब

चार-दिवसीय कार्य सप्ताह” शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है. इसका मतलब हमेशा कम घंटे काम करना नहीं होता. कई मामलों में मौजूदा घंटों को कम दिनों में समेटा जाता है. एक मॉडल में 40 घंटे का काम पांच की बजाय चार दिनों में पूरा कराया जाता है, जबकि दूसरे मॉडल में कुल घंटे घटाकर लगभग 32 घंटे कर दिए जाते हैं और वेतन पूरा रखा जाता है-यानी समय की जगह दक्षता पर जोर दिया जाता है.

क्या कहते हैं आंकड़े

ओईसीडी के अनुसार, 2024 के अंत तक नीदरलैंड में कामकाजी उम्र के करीब 82% लोग रोजगार में थे. तुलना करें तो ब्रिटेन में यह 75%, अमेरिका में 72% और फ्रांस में 69% रहा. यह व्यवस्था रिमोट वर्क से अलग है. रिमोट वर्क में काम की जगह बदलती है, जबकि चार-दिवसीय सप्ताह में काम की मात्रा और आवृत्ति बदलती है. यहां उपस्थिति के बजाय आउटपुट और परिणामों पर जोर दिया जाता है.

कैसे काम करता है डच मॉडल

नीदरलैंड की सफलता केवल नीतियों का परिणाम नहीं है. बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की संस्कृति, मजबूत सामाजिक सुरक्षा और अंशकालिक काम की व्यापक स्वीकार्यता इस संतुलन को मजबूत बनाती है. शुरुआत में कंपनियों को समन्वय की चिंता थी, लेकिन समय के साथ पाया गया कि कम कार्य समय से कर्मचारियों की एकाग्रता और समय प्रबंधन बेहतर हुआ. यहां मीटिंग छोटी होती हैं, प्रक्रियाएं सरल होती हैं और डिजिटल टूल्स का रणनीतिक उपयोग किया जाता है.

वैश्विक प्रयोगों से मिले संकेत

आइसलैंड, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों में हुए परीक्षणों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार, तनाव में कमी और कर्मचारी टिकाव बेहतर होने की रिपोर्ट मिली है. आइसलैंड में रेक्जाविक सिटी काउंसिल और राष्ट्रीय सरकार के परीक्षणों में 2,500 से अधिक कर्मचारी शामिल थे—जो देश की कार्यबल का लगभग 1% थे. शोधकर्ताओं का कहना है कि आधुनिक दौर में कम कार्य सप्ताह संभव और प्रभावी दोनों है. ब्रिटेन की 2024 रिपोर्ट में शामिल 61 कंपनियों में सभी सीईओ और प्रोजेक्ट मैनेजरों ने इस मॉडल का संगठन पर सकारात्मक असर बताया. 50% कंपनियों ने कर्मचारी टिकाव में सुधार और 32% ने भर्ती में फायदा दर्ज किया.

किन क्षेत्रों में ज्यादा सफल रहा मॉडल

टेक्नोलॉजी, डिजाइन, कंसल्टिंग और मीडिया जैसे ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता स्थिर रही या बढ़ी भी. इसका कारण यह रहा कि कर्मचारी कम व्यवधान के साथ ज्यादा फोकस में काम कर पाए. हालांकि हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और फ्रंटलाइन सेवाओं में इसे लागू करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वहां निरंतर मानव उपस्थिति जरूरी होती है.

भारत के सामने क्या चुनौतियां

भारत का श्रम बाजार विशाल और विविध है. यहां असंगठित क्षेत्र बड़ा है और पांच-छह दिन काम करने की संस्कृति गहराई से जमी हुई है. छोटे व्यवसायों और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए उत्पादन प्रभावित किए बिना कार्यदिवस घटाना कठिन हो सकता है. भारत अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहा है. पूरे इकोसिस्टम में बदलाव जरूरी होगा.

स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ती दुनिया

चार-दिवसीय कार्य सप्ताह की लोकप्रियता केवल आराम बढ़ाने की नहीं, बल्कि डिजिटल युग में उत्पादकता को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश है. ऑटोमेशन और डेटा आधारित सिस्टम ने कई कामों को पहले से ज्यादा कुशल बना दिया है.

वैश्विक अनुभव बताते हैं कि कार्य समय घटाने से अर्थव्यवस्था अपने-आप कमजोर नहीं होती. बल्कि यह संगठनों को मजबूर करता है कि वे समय के उपयोग, उसकी कीमत और माप के तरीके पर फिर से विचार करें.