Jagdeep Dhankhar: मॉर्निंग वॉक पर निकले जगदीप धनखड़ के साथ अचानक क्या हुआ? बेहोश होकर गिरे; AIIMS में भर्ती

Jagdeep Dhankhar Admitted to AIIMS: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बुधवार यानी आज 11 नवंबर 2026 की सुबह अचानक बिगड़ गई. दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़े. बताया जा रहा है कि वह कुछ मिनट तक अचेत रहे. घटना के बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें PCR वाहन से घर पहुंचाया. शुरुआती चिकित्सा सहायता मिलने के बाद भी उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी रही, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया है.

कार्डियो-न्यूरो सेंटर में चल रहा है इलाज

सूत्रों के मुताबिक, 75 साल के जगदीप धनखड़ को AIIMS दिल्ली के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है. कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर उनकी सेहत पर नज़र रख रहे हैं. अचानक बेहोश होने का कारण पता लगाने के लिए उनके ज़रूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होने के बाद, सिक्योरिटी वाले उन्हें PCR गाड़ी में उनके घर ले आए. इसके बाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) की मेडिकल टीम और AIIMS के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच की. उन्हें तुरंत मेडिकल मदद दी गई. हालांकि, शुरुआती इलाज के बावजूद, एहतियात के तौर पर उन्हें एम्बुलेंस से AIIMS ले जाने का फैसला किया गया. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया.

उनकी सेहत के बारे में ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार

फिलहाल, जगदीप धनखड़ की सेहत के बारे में कोई डिटेल्ड जानकारी जारी नहीं की गई है. AIIMS एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. इसलिए, उनकी अभी की हेल्थ कंडीशन और उनके बेहोश होने की असली वजह के बारे में अभी कुछ साफ़ नहीं है. मेडिकल जांच के बाद ही ज़्यादा जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफ़ा दिया

जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे. उन्होंने 11 अगस्त, 2022 को पद की शपथ ली थी. हालांकि, जुलाई 2025 में उन्होंने हेल्थ कारणों का हवाला देते हुए वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. उनका इस्तीफ़ा 21 जुलाई, 2025 को मंज़ूर किया गया था. फ़िलहाल, सभी की नज़रें AIIMS से आने वाली मेडिकल जानकारी पर हैं.