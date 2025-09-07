Home > देश > राहुल गांधी को लेकर मनमोहन सिंह ने 12 साल पहले किया था ट्वीट, आज अचानक क्यों हो रहा वायरल?

राहुल गांधी को लेकर मनमोहन सिंह ने 12 साल पहले किया था ट्वीट, आज अचानक क्यों हो रहा वायरल?

Manmohan Singh on Rahul Gandhi: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 सितंबर, 2013 को राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था। जो अब वायरल हो रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 7, 2025 15:04:25 IST

Manmohan Singh Old Tweet Viral: आज से ठीक 12 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। उस समय उन्होंने स्वीकार किया था कि वह कांग्रेस पार्टी (Congress) और राहुल के नेतृत्व में काम करके बेहद खुश हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस वक्त राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष (Congress President) बनाया गया था। पिछले 12 सालों में देखें तो कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों में काफी बदलाव नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पहली बार कोई बड़ा पद संभाल रहे हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition in Lok Sabha) का महत्वपूर्ण पद है।

मनमोहन सिंह की पुरानी ट्वीट हो रही वायरल (Manmohan Singh’s old tweet is going viral)

राहुल गांधी के बढ़ते कद के बीच उनके नेतृत्व को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक पुरानी ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस पोस्ट में राहुल के नेतृत्व की तारीफ की गई थी। दरअसल, 7 सितंबर, 2013 को मनमोहन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था।  जिसमें लिखा गया था कि मुझे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में खुशी होगी। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शेयर की गई यह पोस्ट अब लोगों का ध्यान खींच रही है। इसके बाद से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

कुछ यूजर्स ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे परिवार को पार्टी से ऊपर रखते हैं, जबकि अन्य ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी में खामियां गिनाईं और उन्हें कठपुतली प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से राहुल गांधी जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। वह अब पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल के आम चुनावों में पार्टी की किस्मत बदलने का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, और भाजपा बार-बार दोहरा रही है कि सबसे पुरानी पार्टी में परिवारवाद हावी है।\

congress partyIndian PoliticsManmohan SinghPolitical Commentaryrahul gandhi
