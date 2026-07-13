पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ, सास पीरियड्स बंद करने वाली गोलियां… पूर्व सांसद की बहू ने ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप

Girija Raut Allegation: महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है. शिवसेना (UBT) के पूर्व लोकसभा सांसद विनायक राउत और उनके परिवार के खिलाफ उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है.

शिकायत में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना, काला जादू कराने, मेडिकल लापरवाही और शादी से जुड़ी गंभीर जानकारी छिपाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. हालांकि इन मुद्दों को पूर्व सांसद ने खारिज कर दिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरा मामला आखिर क्या है.

बहू ने दर्ज करवाई FIR

अधिकारी ने बताया कि पूर्व लोकसभा सांसद विनायक राउत की बहू गिरजा राउत (38) ने 10 जून को यहां कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी. गिरजा राउत के बेटे जितेश (जिन्हें गीतेश के नाम से भी जाना जाता है) की पत्नी हैं, जो उनसे अलग रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामला इंडियन पीनल कोड (IPC) और महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. आरोपों में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ-साथ महिला को रहस्यमयी रस्में करने के लिए मजबूर करना शामिल है.

शादी से पहले पति के बारे में छिपाई अहम जानकारी

ऑफिसर ने बताया कि, शिकायत करने वाली के मुताबिक, उसकी शादी दिसंबर 2017 में जितेश से तय हुई थी, जबकि राउत परिवार जानता था कि वह (जितेश) सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता. शिकायत का ज़िक्र करते हुए, ऑफिसर ने कहा पीड़िता का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, केन्या और थाईलैंड जैसे देशों की अपनी यात्राओं के दौरान, जब भी उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स न होने पर सवाल उठाया, तो उसके साथ लगातार बुरा बर्ताव किया गया और उसे पीटा गया.

इसके बजाय, उसे बताया गया कि कोई ‘बाहरी रुकावट’ उनके रास्ते में रुकावट डाल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ‘रुकावट’ हटाने के बहाने, दो तथाकथित धार्मिक नेताओं समेत कई लोगों ने उसके साथ कई तरह की गंदी हरकतें कीं.

सास पर जबरन पीरियड्स बंद करने वाली गोलियां देने का आरोप

शिकायत का हवाला देते हुए, ऑफिसर ने कहा पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास ने उसे पीरियड्स बंद करने वाली गोलियां खाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मेडिकल लापरवाही की गई, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर उसे सही इलाज देने से मना कर दिया और इसके बजाय घर पर कंसीव करने का सुझाव दिया.

पूर्व MP ने सफाई दी

सभी आरोपों को खारिज करते हुए, पूर्व MP विनायक राउत ने कहा कि जितेश और गिरिजा के बीच तलाक की कार्रवाई पहले से ही चल रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के वकीलों के बीच बातचीत के दौरान, गिरिजा राउत ने एक टेरेस वाला तीन बेडरूम का फ्लैट, एक ऑटोमैटिक कार, हर महीने ₹2 लाख एलिमनी और सेटलमेंट के तौर पर ₹5 करोड़ की मांग की. विनायक राउत ने कहा हमने इनमें से कोई भी मांग नहीं मानी है.

नोटिस भेजा, फिर से करोड़ों की मांग

उन्होंने कहा कि महिला ने उन्हें हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए एक नया नोटिस भेजा है. राउत ने आरोप लगाया कि नोटिस में महिला को गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने ₹5 लाख, मुआवज़े के तौर पर ₹1 करोड़ और मानसिक परेशानी के लिए ₹2 करोड़ देने का आदेश दिया गया था.

राउत ने काले जादू के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि वह तंत्र-मंत्र या काले जादू में विश्वास नहीं करते. उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप झूठे हैं और उन पर और उनके परिवार पर दबाव डालने के लिए लगाए गए हैं.