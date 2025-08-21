Colonel Sonaram Choudhary: पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन, कांग्रेस नेताओं ने व्यक्त किया शोक

Colonel Sonaram Choudhary: बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। कर्नल कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।
चार बार लोकसभा सांसद
बता दें कि कर्नल सोनाराम चार बार लोकसभा सांसद और एक बार विधायक रहे। उन्होंने 1996, 1998 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर-जैसलमेर से लोकसभा चुनाव जीता और 2014 में भाजपा के टिकट पर भी सांसद बने। इसके अलावा वे बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और राजस्थान में जाट समुदाय के प्रमुख नेता के रूप में पहचान बनाई।
कांग्रेस नेताओं ने व्यक्त किया शोक
कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने सेना और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम साथ में सांसद और विधायक रहे।
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इन नेताओं ने उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार
खबर सामने आ रही है कि कर्नल सोनाराम का अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर बाद उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। लोगों का कहना है कि उनके जैसे नेताओं का अब हमारे बीच नहीं होना, हमारे लिए राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है।