भारत का ये तेज गेंदबाज बना सुवेंदु अधिकारी का मंत्री, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान; देख ममता बनर्जी के भी उड़े होश

West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के करीब एक महीने बाद सोमवार को सुवेंदु कैबिनेट का विस्तार किया गया. लोक भवन में 35 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली. क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ थे, मोयना विधानसभा क्षेत्र से MLA चुने गए.

पिछले महीने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ज़बरदस्त जीत के बाद, तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन खत्म हो गया. सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस दिन पांच और मंत्रियों ने भी शपथ ली. दिलीप घोष, निसिथ प्रमाणिक, अग्निमित्र पॉल, अशोक कीर्तनिया और के. टुडू. इससे सुवेंदु कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई है.

आज लोक भवन में 35 और मंत्रियों ने शपथ ली. हालांकि, नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है. शपथ लेने वालों में BJP MLA दीपक बर्मन, तपस रॉय, शंकर घोष, मनोज कुमार ओरम, अर्जुन सिंह और गौरी शंकर घोष शामिल थे.

इसके अलावा, MLA जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शपन दासगुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, शरदवत मुखर्जी, अरूप कुमार दास, अजय कुमार पोद्दार और दूध कुमार मंडल ने भी बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. MLA मालती राव रॉय, राजेश महाता और इंद्रनील खान को भी मंत्री बनाया गया.

कौन से MLA मंत्री पद की दौड़ में हैं?

पहले, कयास लगाए जा रहे थे कि तपस और स्वपन के अलावा करीब 35 MLA कैबिनेट विस्तार में शामिल होंगे. ये MLA सुबह करीब 11 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे. नए मंत्रियों की संभावित लिस्ट में कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें स्वपन दासगुप्ता का नाम सबसे ऊपर है. उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद मिल सकता है. BJP के सीनियर नेता स्वपन दासगुप्ता रासबिहारी से MLA हैं. पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि उन्हें कैबिनेट में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है. इस बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी दे चुके हैं. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि स्वपन दासगुप्ता को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है.

जानें किन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद

BJP MLA तपस रॉय को भी मंत्री पद मिल सकता है. इस बार, इस पुराने नेता ने मानिकतला विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी. नई सरकार बनने के बाद, उन्होंने एक्टिंग स्पीकर का पद संभाला. नए स्पीकर के चुनाव तक वे विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे हैं. उन्होंने नए MLAs को शपथ भी दिलाई. BJP सूत्रों के मुताबिक, इस बार उन्हें कोई अहम मंत्री पद दिया जा सकता है.

कैबिनेट मंत्रियों की संभावित लिस्ट में शंकर घोष, रुद्रनील घोष, शरदवत टुडू, प्रणत टुडू, रूपा गंगोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, चंदना बाउरी, जगन्नाथ चटर्जी, अशोक डिंडा और सुब्रत मैत्रा भी शामिल हैं. अग्निमित्रा पॉल और दिलीप के पास ये विभाग

गौरतलब है कि अब तक पांच विभागों का प्रभार बांटा जा चुका है. दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुपालन विकास और कृषि मार्केटिंग मंत्री बनाया गया है. अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण और शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है. निशित प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास और खेल विभाग का प्रभार दिया गया है. अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग का प्रभार दिया गया है. खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है.