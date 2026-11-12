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Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी से राज्यसभा एमपी और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की मुलाकात, समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है.

By: Hasnain Alam | Published: November 12, 2026 4:17:33 PM IST

सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह
सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार (12 नवंबर) को सीएम आवास में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की.

मुख्यमंत्री ने हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और शानदार उपलब्धियों की सराहना की.

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उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हरभजन सिंह के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई.

Tags: Harbhajan SinghPushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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