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अब हुआ  Operation Sindoor का सबसे बड़ा खुलासा, आधी रात सेना ने लाल कर दिया था पाकिस्तान; ऐसे बताई थी सिंदूर की कीमत

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर वो दिन था जब भारत ने असल में दिवाली मनाई थी. 7 मई रात 1 बजकर 5 मिनट पर पाकिस्तान में वो तबाही मची थी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी. वहीं अब  पूर्व चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने 'Operation Sindoor' के बारे में एक ऐसी जानकारी दी है जिसे जानने के लिए पिछले एक साल से भारत बेताब था.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 9:44:59 AM IST

Operation Sindoor 2025
Operation Sindoor 2025


Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर वो दिन था जब भारत ने असल में दिवाली मनाई थी. 7 मई रात 1 बजकर 5 मिनट पर पाकिस्तान में वो तबाही मची थी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी. वहीं अब  पूर्व चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने ‘Operation Sindoor’ के बारे में एक ऐसी जानकारी दी है जिसे जानने के लिए पिछले एक साल से भारत बेताब था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को इस ऑपरेशन के लिए ‘काम करने की पूरी आज़ादी’ दी थी. यानी खुली छूट दे दी थी. बता दें कि उन्होंने सेना को ऑपरेशन का समय खुद तय करने का निर्देश भी दिया, साथ ही यह पक्का करने को कहा कि इसमें नाकाम होने की कोई गुंजाइश न हो.

PM मोदी ने पहले ही दे दी थी चेतावनी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के विवेकानंद सेंटर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को पटना में अपने भाषण में साफ़ कर दिया था कि आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा.उन्होंने बताया कि कूटनीति, आर्थिक ताक़त और व्यापार से जुड़े फ़ैसले 23 अप्रैल को लिए गए थे, जबकि सैन्य बल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर फ़ैसला 29 अप्रैल को हुआ. उस दिन, चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात की थी.

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एक मीटिंग में तय हुआ पाकिस्तान का विनाश 

चौहान ने बताया कि 23 से 29 अप्रैल के बीच कई बैठकें हुईं, जिनमें सेना ने सरकार के साथ अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, “तो, यह एक मिल-जुलकर किया गया काम था जिसमें हम अपने विकल्पों के साथ सरकार के पास गए थे. हमारे पास कई विकल्प थे जिन पर हमने NSA के साथ चर्चा की थी. इसलिए, जब हम 29 तारीख़ को वहाँ गए, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़ैसला यह लिया गया कि हमें पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना है, क्योंकि भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे खत्म करना ज़रूरी था.”

मिल गई थी खुली छूट 

इतना ही नहीं चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने साफ़ कर दिया था कि ऑपरेशन को तुरंत शुरू करने का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है. चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमसे बस एक बात कही कि इसे तुरंत अंजाम देने का उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है. उन्होंने कहा, इसे अपनी गति से करें, लेकिन पक्का करें कि इसमें नाकाम होने की कोई गुंजाइश न हो चाहे वो मानवीय कारणों से हो या तकनीकी कारणों से और हम जो भी करें, उसके लिए हमारे पास सबूत हों.’ और चौथी बात जो उन्होंने कही, वो यह थी कि हमें कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी थी. उन्होंने आगे कहा, तो, सेना के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था. वे हमेशा स्पष्ट राजनीतिक निर्देश चाहते हैं, और वो हमें मिला.

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Tags: operation sindoorPakistan News
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