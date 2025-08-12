Home > देश > बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश

बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश

Tiger Attack in Valmiki: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धन इलाके में सोमवार को हुए बाघ हमले का पूरा घटनाक्रम अब वीडियो में सामने आया है। यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है,

Published By: Sohail Rahman
Published: August 12, 2025 11:14:00 IST

mathura tiger attack
mathura tiger attack

Tiger Attack in Valmiki: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धन इलाके में सोमवार को हुए बाघ हमले का पूरा घटनाक्रम अब वीडियो में सामने आया है। यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा बाघ से भिड़कर एक साथी की जान बचाने का पूरा घटनाक्रम साफ नजर आता है।

वीडियो में दिखी पूरी घटना

वीडियो की शुरुआत में झाड़ियों के किनारे तैनात, वन विभाग की 15 सदस्यीय टीम दिखाई देती है, जो बाघ के मूवमेंट को ट्रैक करने में जुटी है। अचानक झाड़ियों से बाघ निकलता है और टाइगर, ट्रैकर विजय उरांव पर झपटता है। तेज़ी से हुए हमले में विजय उरांव जमीन पर गिर जाते हैं और बाघ उनके पैर को दबोच लेता है। टीम के अन्य सदस्य तुरंत लाठी-डंडों से बाघ को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। करीब 35 सेकंड के संघर्ष के बाद बाघ कुछ पल के लिए अचेत-सा हो जाता है, और उसी दौरान विजय को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है।

जाने, क्या है पूरा मामला

यह घटना उस समय हुई जब मथुरा महतो (65), पिता स्व. हरदेव महतो, अपने खेत में ‘सुहानी’ करने गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जंगल के किनारे स्थित खेत में अचानक बाघ झाड़ियों से निकलकर उन पर झपटा और उन्हें जंगल की ओर घसीट ले गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां ट्रैकिंग के दौरान यह हमला हुआ। बाद में, मथुरा महतो का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल, बगहा भेजा गया।

Vice President Candidate: कौन होंगे अलगे उपराष्ट्रपति, NDA और INDIA ने अबतक नहीं खोले हैं पत्ते, यहां जानें किनका नाम चल रहा सबसे आगे?

वन विभाग की कार्रवाई

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बाघ के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। इलाके में अतिरिक्त वन अधिकारी तैनात किए गए हैं। पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है।

शिकार की सुरक्षा के लिए उग्र हुआ था बाघ

सूचना मिलने पर कि बाघ ने एक व्यक्ति को शिकार बनाया है, वन अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर टीम का एक हिस्सा मृत व्यक्ति की तलाश में जुट गया, जबकि बाकी सदस्य बाघ की ट्रैकिंग करने लगे। इसी दौरान, अपने शिकार की रखवाली कर रहा बाघ अचानक वन अधिकारियों की टीम पर टूट पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाघ का हमला स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

Viral video: ट्र्रेन में खचाखच भीड़, अंदर लड़की का घुटता रहा दम, मदद की बजाए लोगों ने किया ऐसा काम, वीडियो देख शर्म से झुक…

 

Tags: Mathura Newstiger attack in valmiki
बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश

बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश
बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश
बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश
बाघ से भिड़े वन विभाग के जांबाज, अधिकारियों ने इस तरह दी पटखनी, देख उड़ जाएंगे होश
