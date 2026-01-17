Home > देश > ‘जितना सोचा था, उससे कहीं बेहतर…’ रात में भारतीय ट्रेन से सफर कर विदेशी महिला रह गई हैरान

‘जितना सोचा था, उससे कहीं बेहतर…’ रात में भारतीय ट्रेन से सफर कर विदेशी महिला रह गई हैरान

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत में इंडियन रेलवे की ट्रेन में रात में यात्रा करने का अपना अनुभव शेयर कर रही है. महिला का नाम इनेस फारिया है, जो 25 साल की एक बैकपैकर है और दुनिया घूमने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 17, 2026 7:20:12 PM IST

Viral Video
Viral Video


Viral Video: सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत में इंडियन रेलवे की ट्रेन में रात में यात्रा करने का अपना अनुभव शेयर कर रही है. महिला का नाम इनेस फारिया है, जो 25 साल की एक बैकपैकर है और दुनिया घूमने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो का टाइटल है ‘भारत में एक महिला के तौर पर मेरी पहली रात भर की ट्रेन यात्रा’ वीडियो में इनेस बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि यात्रा बहुत मुश्किल और अव्यवस्थित होगी, लेकिन असल अनुभव उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला है.

सफाई और सुविधाओं ने उनका नजरिया बदल दिया

इनेस फारिया ने कहा कि ट्रेन में चढ़ते ही वह ट्रेन की सफाई देखकर हैरान रह गई है. उनके मन में पहले से यह धारणा थी कि ट्रेन गंदी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. उन्होंने कहा ‘हमारे बड़े बैग की वजह से थोड़ी कम जगह थी, लेकिन हमें साफ चादरें और कंबल दिए गए.’ उन्होंने टॉयलेट के बारे में भी अपनी राय शेयर की, और कहा कि उनकी हालत उतनी खराब नहीं थी जितनी उन्होंने शुरू में सोची थी. उनके अनुसार कुल मिलाकर ट्रेन काफी साफ थी.

इनेस ने वीडियो में बताया कि रात भर यात्री शांत और सम्मानजनक थे. जिससे उन्हें अच्छी नींद आई. उन्होंने कहा ‘मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा और उम्मीद से कहीं बेहतर था. मैं पूरी रात बच्चे की तरह सोई हूं.’

सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें भारत की विविधता का अनुभव करने की सलाह दी है. एक यूजर ने लिखा, ‘खुशी है कि कोई हमारे देश में बजट में यात्रा कर रहा है. भारत आपका खुले दिल से स्वागत करता है.’ एक और यूजर ने सुझाव दिया है. ‘आप वंदे भारत ट्रेन भी आज़मा सकती है.’ एक और यूजर ने मज़ाकिया अंदाज में लिखा ‘भारत में आपका स्वागत है. कृपया शोर, प्रदूषण, हॉर्न, भीड़, घूरती आंखें और सेल्फी के लिए माफ करें. उम्मीद है आप फिर से आएंगी.’

भारत की छवि पर सकारात्मक प्रभाव

इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत के बारे में धारणाएं अक्सर असलियत से काफी अलग होती है. इनेस फारिया का अनुभव इंडियन रेलवे और देश की मेहमाननवाज़ी की एक सकारात्मक छवि पेश करता है. 

Tags: foreign woman IndiaIndian RailwaysIndian train travelnight train Indiaviral travel video
