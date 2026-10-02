आसमान में हमलावर का सामना, जुबां पर हनुमान चालीसा! फ्लाईदुबई फ्लाइट में चाकू से हमले में घायल पायलट ने पीएम मोदी से वीडियो कॉल पर की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉल पर फ्लाईदुबई की फ्लाइट के दौरान घायल हुए कैप्टन स्मित मच्छार से बात की. इस दौरान पीएम मोदी ने हवा में संकट के दौरान उनके साहस, सूझबूझ और धैर्य की तारीफ़ की. साथ ही कहा कि संकट के इस समय में पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है. घायल कैप्टन ने बताया कि वह मुश्किल समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं.

‘संकट में हनुमान चालीसा ही मेरा सहारा’

प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित मच्छार काफी भावुक हो गए. उन्होंने इस बातचीत को अपने जीवन का बेहद खास पल बताते हुए कहा कि PM मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री से सीधे बात करने का अवसर मिलेगा.

कैप्टन स्मित ने हवाई जहाज में हुए उस खौफनाक हादसे को याद करते हुए बताया, ‘जब भी मैं किसी संकट या मुश्किल स्थिति में होता हूँ, तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ. उस भयावह घड़ी में भी जब हमला हुआ, तब मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, जिससे मुझे हिम्मत मिली.’

#WATCH | While speaking to PM Modi, Flydubai Captain Smit Machchhar says, “Whenever I am in pain, I recite Hanuman Chalisa. At that time too, I only kept reciting the Hanuman Chalisa…Today, one call from you makes me feel really proud…” pic.twitter.com/Ilkn34cf9D — ANI (@ANI) October 2, 2026

‘दूसरों की जान के लिए दांव पर लगा देते हैं अपनी जान’

प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित की बहादुरी पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि भारत देश और यहां के नागरिक दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते. PM मोदी ने कहा, ‘देश आज गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो किसी की जान लें, बल्कि भारतीय वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का जज्बा रखते हैं.’

क्या हुई थी पूरी घटना?

दुबई से तेल अवीव जा रही फ़्लाईदुबई (FZ1073) की फ़्लाइट में सऊदी अरब के आसमान के ऊपर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब ओमानी को-पायलट ने कॉकपिट के अंदर ही कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया. 174 यात्रियों से भरे बोइंग 737 MAX 8 विमान में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने अद्भूत सूझ-बूझ दिखाई और कॉकपिट का दरवाज़ा खोल दिया. इसके बाद यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने अंदर घुसकर हमलावर को काबू किया. इज़राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अनुसार, प्लेन का संतुलन बिगड़ने पर सवार दूसरे पायलटों ने विमान को संभाला और सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई. गंभीर रूप से घायल कैप्टन स्मित को बेहतर इलाज के लिए सऊदी अरब से यूएई (UAE) शिफ्ट कर दिया गया है. UAE में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और बताया कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और सेहत अच्छी है.

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