नहीं बचेगा दिल्ली! UP-Bihar के बाद अब राजधानी पर भी मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, यमुना ने दे दिया बड़ा सिग्नल

Delhi Flood Alert: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यूपी-बिहार के बाद दिल्ली पर भी बढ़ का ख़तरा मंडरा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार शाम 5 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.03 मीटर तक पहुँच गया, वहीँ अब दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर खतरे के स्तर 205.33 मीटर के करीब पहुँच गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह 8 बजे चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर को पार कर 204.88 मीटर पर पहुँच गया, जिसके बाद से जलस्तर में वृद्धि हो रही है।

जारी की गई बाढ़ की चेतावनी

अधिकारियों का कहना है कि, सभी संबंधित एजेंसियों को संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। साथ ही अधिकारीयों ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वहीँ अब बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आसपास के इलाकों में घोषणाएँ की जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है, गुरुवार शाम 5 बजे हथिनीकुंड बैराज में जल प्रवाह 32,640 क्यूसेक और वज़ीराबाद बैराज में 46,290 क्यूसेक दर्ज किया गया।

इस वजह से आएगी बाढ़

लगातार हो रही बारिश के चलते हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया और सुबह लगभग 6 बजे यह 61,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। इस दौरान अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि, तब से हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 40,000-50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुँचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। इसलिए अब राजधानी में भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।