Noida Airport से 1 जुलाई से शुरू होंगी 12 नए शहरों के लिए उड़ानें, जानिये किराये से लेकर उड़ान भरने तक की सारी जानकारी

Noida International Airport: देश के सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी हवाई अड्डों में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से हवाई सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है. आगामी 1 जुलाई से इंडिगो एयरलाइंस यहां से देश के 12 प्रमुख शहरों के लिए नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू करने जा रही है. इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक हवाई यात्रा का विकल्प मिलेगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस देश के 12 प्रमुख शहरों के लिए कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू करने जा रही है. एयरलाइंस की तरफ से सभी नए शहरों के लिए शुरू होने वाली उड़ानों का शेड्यूल जारी करने के बाद टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है.

इन 12 स्थानों के लिए उपलब्ध रहेगी फ्लाइट

एयरलाइन द्वारा जारी उड़ान कार्यक्रम के अनुसार, 1 जुलाई से जेवर एयरपोर्ट से मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, बरेली, किशनगढ़, लखनऊ, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़ के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जाएंगी. इन सभी मार्गों के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है.

चार प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा पहले से शुरु

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 1 जुलाई से 12 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने जा रही हैं. इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस 16 जून से ही चार प्रमुख शहरों के लिए दैनिक हवाई सेवाएं संचालित कर रही है. पहले से शुरू चार प्रमुख शहरों की हवाई सेवाएं:

बेंगलुरु

जम्मू

हैदराबाद

अमृतसर

हवाई अड्डे पर भीड़ और ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट के संचालन से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होने वाली भीड़ और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसके कारण यात्रियों को समय और सुविधा दोनों के स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जेवर एयरपोर्ट एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रहा है.

व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ

गौरतलब है कि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के लिए सीधी कनेक्टिविटी क्षेत्रीय विकास को भी गति दे सकती है. इससे व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

विशेष रूप से देहरादून, धर्मशाला, श्रीनगर और पंतनगर जैसे पर्यटन स्थलों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वहीं, जयपुर, लखनऊ, भोपाल और मुंबई जैसे शहरों के लिए बेहतर संपर्क व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान करेगा. छात्र भी इस सेवा के बहाल होने से काफी खुश है. छात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हो रही समस्या भी काफी हद तक सुलझ सकेगी. इससे सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा. और जनता के लिए नए आयाम खुलने की संभावना में इजाफा होगा.

जानिए शहरों के नाम समय सारिणी और किराया

1 जुलाई से नोएडा एयरपोर्ट से मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, बरेली, किशनगढ़, लखनऊ, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़ के लिए उड़ानें शुरू होंगी.

किराया कितना रहेगा?

शहर नोएडा से किराया

अमृतसर 3390 रुपये

मुंबई 5207 रुपये

बरेली 3239-3591 रुपये

श्रीनगर 13,113 रुपये

भोपाल 4267-4620 रुपये

बेंगलुरु 9,327-9,606 रुपये

धर्मशाला 5,238 रुपये

चंडीगढ़ 6,033 रुपये

जयपुर 3,955 रुपये

जोधपुर 4,141 रुपये

पंतनगर 4,673 रुपये

किशनगढ़ 4,351 रुपये

हैदराबाद 6,444 रुपये

जम्मू 7,713 रुपये

लखनऊ 3,826 रुपये

देहरादून 3,045 रुपये

प्रमुख उड़ानों का समय

नोएडा-अमृतसर: सुबह 10:10 बजे, पहुंच 11:25 बजे

नोएडा-बेंगलुरु: दोपहर 2:45 बजे, पहुंच 5:30 बजे

नोएडा-हैदराबाद: दोपहर 2:50 बजे, पहुंच 4:50 बजे

नोएडा-जयपुर: सुबह 6:20 बजे और शाम 3:45 बजे

नोएडा-चंडीगढ़: सुबह 6:10 बजे, 13 जुलाई से एक अतिरिक्त उड़ान सुबह 9:55 बजे

नोएडा-देहरादून: शाम 7:10 बजे

नोएडा-धर्मशाला: सुबह 9:55 बजे

नोएडा-जोधपुर: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:40 बजे

नोएडा-किशनगढ़: मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:30 बजे