बस्तियों को बे-निशां होना ही था, कुदरती अज़ाब आसमानी था; पहलगाम में अचानक बाढ़ से तबाही का मंजर

Pehalgam News: अवूरा और देहवाथू के ऊपर हुए एक स्थानीय बादल फटने से पहलगाम के नाला ओवरा में अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ के पानी ने कम से कम आधा दर्जन होटल और आवासीय क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया.

”अब के बारिश में तो ये कार-ए-ज़ियाँ होना ही था

अपनी कच्ची बस्तियों को बे-निशाँ होना ही था”

पहलगाम के अवूरा और देहवाथु वन क्षेत्रों में स्थानीय बादल फटने से नाला आवूरा (ओवेरा) में अचानक बाढ़ आ गई. इस अचानक आई बाढ़ (Flash Flood) के कारण आधा दर्जन होटल और कई मकान जलमग्न हो गए. राहत की बात यह है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है. और किसी भी प्रकार की जनहानि की जानकारी नहीं है.

पहलगाम में अचानक आई बाढ़

पहलगाम में अचानक बाढ़ आ गई. खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा और कई झोपड़ियां व होटल पानी में डूब गए. सबसे पहले शांगस के चटरगुल के ऊपरी इलाकों में बादल फटा, जिससे आरिपथ नाले का जलस्तर बढ़ गया. अधिकारियों ने बताया कि कीचड़ और मलबे के साथ बाढ़ का पानी धान के खेतों, बागों और आस-पास के रिहायशी इलाकों के कुछ हिस्सों में घुस गया, जिससे खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं

बचाव दल की टीमों का किया गठन

पुलिस: लोकल पुलिस फोर्स अक्सर सबसे पहले पहुंचती है. वे ट्रैफिक कंट्रोल करने और लोगों को खतरे से दूर ले जाने में मदद करते हैं.

आर्मी: इंडियन आर्मी के पास स्पेशल टीमें और गाड़ियां हैं, जो ऊबड़-खाबड़ ज़मीन या गहरी बर्फ़ में चल सकती हैं. वे टेंट भी लगाते हैं और गरम खाना भी देते हैं.

CAPF: सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (जैसे CRPF या ITBP) इलाके को सुरक्षित रखने और लोगों को नुकसान से बचाने में मदद करती हैं.

SDRF: स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स को बाढ़ या खराब मौसम में रस्सियों, नावों और मेडिकल गियर का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है.

सिविल एडमिनिस्ट्रेशन: लोकल लीडर बचाए गए लोगों के लिए बसें, खाना और रहने के लिए सुरक्षित जगहों का इंतज़ाम करते हैं.