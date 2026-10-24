Firozabad Bangles: फिरोजाबाद की चूड़ियों की विदेश तक धूम, करवाचौथ पर्व के दिन इन पर धड़कता हर सुहागिन का दिल

Firozabad Bangles: सुहागिनों का पर्व करवाचौथ देश-दुनिया में अगले सप्ताह 29 अक्टूबर, 2026 को मनाया जाएगा. करवाचौथ के पर्व पर सुहागिनों के श्रृंगार में लाल, मैरून और हरे रंग की कांच की चूड़ियों के साथ-साथ डिजाइनर कंगनों का खास महत्व होता है. चूड़ियों और सुहागिनों का रिश्ता अनोखा है, इसलिए करवाचौथ पर चूड़ियों की महत्ता बढ़ जाती है. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बाजार में इस बार भी कई नामों से प्रसिद्ध लाल-मैरून रंग के डिजाइनर कंगन और चूड़ियां छाई हुई हैं. सिर्फ यूपी की ही क्यों फिरोजाबाद की चूड़ियां देशभर में मशहूर हैं. पारंपरिक चूड़ियों के साथ-साथ गोल्डन फिनिश वाले ब्रेसलेट और फ्लोरल डिजाइन वाली चूड़ियां भी मॉडर्न लुक के लिए पसंद की जा रही हैं.

फिरोजाबाद : चूड़ियों का शहर

दशकों से उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर देश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कांच की चूड़ियों और ग्लास इंडस्ट्री का केंद्र है. इसे ‘चूड़ियों का शहर’ भी कहा जाता है. यहां की पारंपरिक कारीगरी पूरे देश और दुनिया में मशहूर है. चंद रुपये में मिलने वाली चूड़ियों का कारोबार हजारों करोड़ रुपये के साम्राज्य में तब्दील हो चुका है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है.

किन-किन देशों में पहनी जाती हैं चूड़ियां

भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में चूड़ियां आमतौर पर विवाहित महिलाएं पहनती हैं. फैशन और खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए युवतियां इन्हें पहनती हैं. हिंदी और उर्दू में इन्हें ‘चूड़ी’ ही कहा जाता है. वहीं, सिख धर्म में सिख पुरुष और महिलाएं स्टील की एक चूड़ी पहनते हैं, जिसे ‘कड़ा’ कहा जाता है.यह उनके धर्म के प्रतीकों (ककारों) में से एक है. एक पारंपरिक, कठोर, गोल और चौड़ा कंगन होता है. यह धातु, लकड़ी, कांच या प्लास्टिक जैसी सामग्रियों से बना होता है. चूड़ियां मुख्य रूप से महिलाएं ही पहनती हैं. पुरुष अब ब्रेस्लेट पहनने लगे हैं और यह भी फैशन का एक प्रकार है. ऐसा विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका में देखने को मिलता है.

कैसे बनती हैं चूड़ियां

स्टेप-1: सबसे पहले यानी चूड़ियां बनाने के लिए सिलिका (रेत), सोडा, आर्सेनिक और अन्य रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है.

स्टेप-3: इस मिश्रण को करीब 1200°C से 1300°C तापमान वाली भट्टी में लगभग 12 घंटे तक पिघलाया जाता है, जिससे यह तरल कांच बन जाए.

स्टेप-3: पिघले हुए गर्म कांच को लोहे की रॉड पर लपेटा जाता है. अगले चरण में कारीगर उसे खींचकर एक लंबी स्प्रिंग (कुंडली) के रूप में घूमते हुए रोलर पर लपेटते हैं.

स्टेप-4: यह स्प्रिंग जैसी लंबी संरचना ठंडी होने के बाद डायमंड कटर से काटी जाती है, जिससे अलग-अलग चूड़ियां बनती हैं. बाद में इनके खुले सिरों को बर्नर पर गर्म करके आपस में जोड़ा जाता है.

स्टेप-5: चूड़ियां बनने के बाद उन पर रंग, गोटा, और चमकदार स्टोन लगाने का काम किया जाता है. एक चूड़ी को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 25 से अधिक कारीगरों के हाथों से गुजरना पड़ता है.

चूड़ियों की कीमत

कांच की चूड़ियों की कीमत फिरोजाबाद में 10 रुपये दर्जन से शुरू होती है. इसके अलावा, डिजाइनर चूड़ियां 40 से 50 रुपये दर्जन में मिल जाती हैं. कंगन का सेट 30 रुपये से और पायल 20 रुपये जोड़ी से शुरू होता है. आर्टिफिशियल नेकलेस सेट 60 से 100 रुपये में होलसेल में मिल जाता है.

बेहद नाजुक होती है चूड़ियां

चूड़ियां त्योहारों, शादियों या जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे खास मौकों से जुड़ी होती हैं. चूड़ियां अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी का काम करती हैं. यहां तक कि कांच जैसी नाजुक चीज़ भी, अगर उसे सावधानी से बनाया जाए, तो वह कई पीढ़ियों की यादों और अर्थों को संजोकर रख सकती है. इस तरह, फिरोजाबाद की चूड़ियां केवल आजीविका का साधन ही नहीं हैं, बल्कि ये एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जटिल कलाकृतियों का प्रतीक भी हैं. चूड़ियां नाजुक इतनी होती है जहां से झटका या टकराव से टूट जाती हैं.

फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग

फिरोजाबाद अपनी खास चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है. शहर की कांच की चूड़ियों की अपनी एक अलग पहचान है, जो यहां कांच बनाने की पुरानी परंपरा से जुड़ी है. यह परंपरा बहुत पहले शुरू हुई थी और आज भी इसका सामाजिक-आर्थिक महत्व बना हुआ है. मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा की जाने वाली यह कारीगरी मुगल काल में शुरू हुई थी. उस समय सिलिका, रेत और आग के इस्तेमाल से एक विशेष तकनीक विकसित की गई थी. फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां कई तरह के डिजाइनों में मिलती हैं. मसलन लाख की परत वाली, एनामेल पेंट की गई, शीशे या पत्थरों से जड़ी हुई और यहां तक कि क्रिस्टल से सजे नए और अनोखे डिजाइनों में भी.

कैसे बना फिरोजाबाद शहर

फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर के पास स्थित है. यह कांच के काम और चूड़ियों का एक प्रमुख केंद्र है, जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली चूड़ियां और कांच के सामान बनाने के लिए जाना जाता है. महाजनपद काल के दौरान यह शहर ब्रज के सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा था. बाद में मौर्य, गुप्त, शक, कुषाण, इंडो-ग्रीक, और फिर राजपूतों, मुगलों तथा मराठों जैसे विभिन्न शासकों का शासन रहा. लोक कथाओं में राजा टोडरमल का जिक्र आता है. कहा जाता है कि गया की तीर्थयात्रा से लौटते समय वो फिरोजाबाद के दक्षिण में स्थित असफाबाद गांव में रुके थे. यहां पर स्थानीय लोगों ने उन्हें लूटा और उनके साथ बुरा बर्ताव किया. जब सम्राट अकबर को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने अपने कमांडर, फिरोज ख्वाजा (जो एक किन्नर थे) को भेजा. उन्हें आदेश दिया गया था कि वे उस जगह को नष्ट कर दें और दोषियों को सजा दें. वहां पहुंचने पर फिरोज ख्वाजा का मन दुखी हो गया जब उन्होंने स्थानीय लोगों की दुर्दशा और अकाल के बारे में जाना. यह जानकर उनका दिल पसीज गया. उन्होंने शहर को नष्ट करने के बजाय उसके विकास का फैसला किया. उन्हीं के सम्मान में ‘फिरोजाबाद’ बसाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा मौजूद है. भारत में बनने वाली कुल कांच की चूड़ियों में से लगभग 90% हिस्सा अकेले फिरोजाबाद में तैयार होता है.

कौन है जिन्होंने बनाई चूड़ियां

औपनिवेशिक दौर में रेल संपर्क और प्रांतीय नीतियों ने इनपुट और आउटपुट के दायरे को बढ़ाया. इससे छोटी भट्टियों और घरों में होने वाले काम को एक साथ लाकर 20वीं सदी के मध्य तक इसे एक सुव्यवस्थित ‘चूड़ी अर्थव्यवस्था’ का रूप दिया गया. इस उद्योग की सबसे बड़ी ताकत स्थानीय परिवारों की भागीदारी रही. जहां पुरुष भट्टियों और ट्यूब खींचने (ग्लास ट्यूबिंग) का काम संभालते थे जबकि महिलाएं और किशोर लड़कियां घर से ही चूड़ियों को काटने, जोड़ने और उनकी फिनिशिंग करने का काम करती थीं.

आम धारणा के अनुसार, कांच की चूड़ियों के असली जनक रुस्तम उस्ताद (1892-1947) थे. उन्हें प्यार से ‘चूड़ियों के बाबा’ कहा जाता था. 1892 में मैनपुरी ज़िले के जसराना कस्बे में जन्में, लेकिन 1916 में वो फिरोज़ाबाद आ गए. वहां उसी साल उन्होंने ‘बोक’ (Bok) और ‘दुनिया दो रंगी’ (Duniya do rangi) जैसे नए डिज़ाइन की चूड़ियां बनाने के लिए लोहे की एक छड़ (बेलन) का आविष्कार किया. 1918 तक उन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ‘रेशमचूड़ी’ नाम की एक नई तरह की चूड़ी विकसित कर ली थी.

चुड़ियों में भरे रंगे

आजाद भारत के आगमन के साथ चूड़ियों का उद्योग कोयले से बदलकर प्राकृतिक गैस पर आ गया. इससे कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण हुआ और सप्लाई चेन को नया रूप दिया गया. वक्त के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका बचाने के लिए उनके कौशल को फिर से निखारा गया. इसी बदलाव से कांच की चूड़ी उद्योग का जन्म हुआ. चूड़ी उद्योग न केवल अपनी पुरानी परंपराओं के कारण फल-फूल रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह बाजार की मांग के अनुसार स्थानीय जरूरतों और घरेलू परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है. साथ ही, यह उन सामाजिक संबंधों को भी संजोए रखता है, जिनके जरिए कारीगरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है. जैसे कांच की चूड़ियां करवाचौथ पर बहुत ही अहम हो जाती हैं. चूड़ियों के बिना ना तो दुल्हन का वजूद पूरा है और ना करवाचौथ पर यह सुहागिन महिलाओं से दूर रह सकती है.

यूपी सरकार भी देती है आर्थिक मदद और ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत इस कांच और चूड़ी उद्योग को सब्सिडी, प्रशिक्षण और आसान ऋण के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इसका निर्यात अमेरिका, यूरोप, मध्य-पूर्व और जर्मनी समेत 100 से अधिक देशों तक पहुंचा है. कारोबारियों को बैंक से आसान शर्तों पर ऋण (लोन) और मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और पुरानी मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता मिलती है. कारीगरों और महिला श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं. इससे नई तकनीक और आधुनिक डिजाइन सीखने को मिलते हैं, जिससे चूड़ियों और कांच के सामान की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

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