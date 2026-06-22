Fire Safety Tips: आग लगने पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जा सकती है जान; सुरक्षित रहने के लिए याद रखें ये 5 नियम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक कोचिंग सेंटर(Lucknow Coaching Fire) में आग लगने से लगभग 15 छात्रों की मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि कई लोग इमारत से कूद गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. दिल्ली, नोएडा या लखनऊ, देश के अलग-अलग शहरों से हाल ही में आग से जुड़ी दुखद घटनाओं की खबरें सामने आई हैं. इन लगातार हो रही घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खासकर गर्मियों के मौसम में AC यूनिट में धमाके की घटनाएं हो सकती हैं. आग लगने की स्थिति में, सबसे ज़रूरी काम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित बाहर निकालना होना चाहिए. हालांकि, ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर घबरा जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो जानलेवा साबित होती हैं. चूंकि बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी इमारत में आग जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतज़ाम हैं और आग लगने की स्थिति में आपको क्या कदम उठाने चाहिए. आइए उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे आग लगने के दौरान सख्ती से बचना चाहिए.

लिफ़्ट का इस्तेमाल न करें

अगर आप कई मंज़िलों वाली इमारत या ऊपरी मंज़िल पर रहते हैं, तो आग लगने के दौरान लिफ़्ट का इस्तेमाल करने की गलती कभी न करें. आग लगने से बिजली जा सकती है और आप अंदर फँस सकते हैं. इसके अलावा, लिफ़्ट में तेज़ी से धुआँ भर जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में दम घुट सकता है. बाहर निकलने के लिए हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

खिड़कियाँ न खोलें

लोग अक्सर धुएँ से बचने के लिए खिड़कियाँ खोल देते हैं, लेकिन यह एक गलती है. खिड़की खोलने से ताज़ी हवा अंदर आती है, जिससे आग को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है. ऑक्सीजन के इस बहाव से आग और तेज़ हो जाती है और तेज़ी से फैलती है.

बिजली से लगी आग या शॉर्ट सर्किट पर पानी न डालें

अगर आग शॉर्ट सर्किट या घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की वजह से लगी है, तो उस पर कभी पानी न डालें. पानी बिजली का सुचालक होता है; इसका इस्तेमाल करने से ज़ोरदार बिजली का झटका लग सकता है और स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसे मामलों में, केवल क्लास E फ़ायर एक्सटिंग्विशर या सूखी रेत का इस्तेमाल करें.

ऊपरी मंज़िलों की ओर कभी न भागें

आग लगने पर, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. धुआँ हमेशा ऊपर की ओर उठता है, जिससे ऊपरी मंज़िलों पर दम घुटने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है. इसलिए, घर या इमारत से बाहर निकलने के लिए हमेशा नीचे की ओर यानी आग से दूर भागें.

सामान बचाने को प्राथमिकता न दें

ऐसी आपातकालीन स्थितियों में, कई लोग कीमती सामान, गहने, नकदी या ज़रूरी कागज़ात इकट्ठा करने में समय बर्बाद करते हैं. यह जानलेवा साबित हो सकता है. जब आग लगे, तो अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाने को प्राथमिकता दें और तुरंत बाहर निकलें. साथ ही, आग में दूसरी चीज़ें न फेंकें, क्योंकि इससे आग और भड़क सकती है.

फर्नीचर के नीचे छिपने की कोशिश न करें.

आग या धुएँ से घबराकर घर में बड़े फ़र्नीचर के नीचे छिपने की कोशिश न करें. यह बहुत खतरनाक हो सकता है. अगर फर्नीचर में आग लग जाए या छत गिर जाए तो आप फँस सकते हैं, और बचाव दल के लिए आपको ढूँढना मुश्किल हो जाएगा.

सुरक्षा टिप

सुरक्षित रूप से बाहर निकलना: आग! आग! चिल्लाएं: घर या इमारत में मौजूद लोगों को सावधान करने के लिए ज़ोर से चिल्लाएं.

नीचे झुककर चलें: आग से होने वाली मौतों का मुख्य कारण ज़हरीला धुआं होता है. धुएं से बचने के लिए अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगें, क्योंकि ज़मीन के पास ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा और धुएँ की सघनता कम होती है. इसके अलावा, अगर हो सके, तो अपने मुँह और नाक को गीले कपड़े से ढक लें.

दरवाज़ों की जांच करें: बाहर निकलते समय किसी भी दरवाज़े को खोलने से पहले उसे छूकर देखें. अगर दरवाज़ा गर्म है या नीचे से धुआं निकल रहा है, तो उसे न खोलें; बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे रास्ते (जैसे खिड़की या दूसरी सीढ़ी) का इस्तेमाल करें.

कमरे में फंस जाएं तो