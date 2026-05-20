देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल

देहरादून के डोईवाला स्थित पैनेसिया अस्पताल में उस वक्त हड़ंकप मच गया, जब एसी फटने से भीषण आग लग गई. आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया. मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बुझान में जुटा है. ताजा जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी सहित कई लोगों के घायल होने की जानकारी है.

कैसे हुई घटना?

देहरादून हरिद्वार रोड स्थित पैनेसीया अस्पताल में अचानक अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया जा रहा है कि एसी फटने से आग लगी है. जानकारी के मुताबिक अभी तक 14 लोगों के घायल होने की सूचना है. आगे लगते ही पूरे परिसर में धुआं फैल गया, जिसके बाद सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंच गई. और बचाव कार्य शुरू किया. एसएसपी प्रमोद डोबाल ने बताया कि आग पर काबू पा लिया है और आग लगने के कारण की जांच की जा रही है. साथ ही आपको बता दें कि एक लोगों की मौत होने की भी सूचना मिल रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, बुधवार को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चल रहे एसी यूनिट में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी और देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया. वार्ड में घना धुआं भर गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया और गंभीर रूप से बीमार मरीजों और ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मचारियों के बीच जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और दमकल कर्मियों की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

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