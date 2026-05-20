Home > देश > देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल

देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल

Dekhradun News: देहरादून स्थित पैनेसीया अस्पताल में भयंकर आग लग गई. बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी. इससे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया. कुछ लोगों के घायल होने की खबर है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 20, 2026 12:10:51 PM IST

देहरादून के पैनेसीया हॉस्पिटल में लगी आग
देहरादून के पैनेसीया हॉस्पिटल में लगी आग


देहरादून के डोईवाला स्थित पैनेसिया अस्पताल में उस वक्त हड़ंकप मच गया, जब एसी फटने से भीषण आग लग गई. आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया. मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बुझान में जुटा है. ताजा जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी सहित कई लोगों के घायल होने की जानकारी है. 

कैसे हुई घटना?

देहरादून हरिद्वार रोड स्थित पैनेसीया अस्पताल में अचानक अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया जा रहा है कि एसी फटने से आग लगी है. जानकारी के मुताबिक अभी तक 14 लोगों के घायल होने की सूचना है. आगे लगते ही पूरे परिसर में धुआं फैल गया, जिसके बाद  सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया. 

You Might Be Interested In

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंच गई. और बचाव कार्य शुरू किया. एसएसपी प्रमोद डोबाल ने बताया कि आग पर काबू पा लिया है और आग लगने के कारण की जांच की जा रही है. साथ ही आपको बता दें कि एक लोगों की मौत होने की भी सूचना मिल रही है. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, बुधवार को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चल रहे एसी यूनिट में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी और देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया. वार्ड में घना धुआं भर गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया और गंभीर रूप से बीमार मरीजों और ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मचारियों के बीच जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और दमकल कर्मियों की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

यह खबर भी पढ़ें: करोड़ों का चढ़ावा, फिर भी…तपती धूप में नंगे पैर दौड़ते दिखे श्रद्धालु, सांवलिया सेठ मंदिर के इंतजामों पर विवाद

Tags: dehradun news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026
देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल
देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल
देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल
देहरादून के पैनेसीया अस्पताल में AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, कई घायल