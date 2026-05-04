जयललिता से लेकर एमजी रामचंद्रन तक, फिल्मी दुनिया से निकलकर मुख्यमंत्री बने ये दिग्गज सितारे

Filmi Celebs Becomes CM: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है. रूझानों में अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. ये एक्टर की लोकप्रियता को दिखाती है. फिल्मी सितारों के राजनेता बनने की एक अनूठी परंपरा रही है. और सिर्फ राजनेता बनना ही नहीं, बल्कि वे इसमें बेहद सफल भी रहे हैं. सितारों ने मुख्यमंत्री बनने का भी सफर तय किया है. इस लिस्ट में कई दिग्गज सितारे शामिल हैं.

एम.जी. रामचंद्रन (MGR)

एमजीआर एक ऐसे व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी फिल्मी प्रसिद्धि को राजनीतिक प्रभाव में परिवर्तित किया और इसमें उन्हें अद्भुत सफलता मिली. वे एक लोकप्रिय हस्ती थे जिन्होंने फिल्मों में जबरदस्त भूमिकाएं निभाई थीं. अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) की स्थापना की. वे 1977 से 1987 तक लगातार तीन कार्यकालों के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे.

जयललिता

जयललिता ने एमजीआर के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और राजनीति में कदम रखते हुए उनके नक्शेकदम पर चलकर तमिलनाडु की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनीं. वे कई बार मुख्यमंत्री रहीं और अपनी सशक्त प्रशासनिक शैली और सामाजिक परियोजनाओं के लिए जानी जाती थीं. 5 दिसंबर 2016 का चेन्नई में जयललिता का निधन हो गया था.

एम. करुणानिधि

एम. करुणानिधि तमिलनाडु की राजनीति में एम करुणानिधि बड़ा नाम थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा जगत से की थी. वह स्क्रिप्ट लिखने का काम करते थे. इसके बाद उन्होंने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा. वे द्रविड़ आंदोलने से जुड़े, इससे उन्हें राजनीतिक जगत में पहचान मिली. डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की मौत के बाद एम. करुणानिधि इसके नेता बने थे और पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे.

जानकी रामचंद्रन