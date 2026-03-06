Fighter Jet Crash: पहले रडार से गायब, फिर मिला मलबा! भारतीय वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट क्रैश

Fighter Jet Crash: इंडियन एयर फ़ोर्स की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, इंडियन एयर फ़ोर्स का एक सुखोई Su-30MKI फ़ाइटर जेट असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया. इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.IAF ने X पर एक पोस्ट में कहा, “Su-30MKI जो एक ट्रेनिंग मिशन पर था, जोरहाट से लगभग 60 km दूर असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में क्रैश हो गया. सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं.”

गायब हुआ था फ़ाइटर जेट

बता दें कि ये क्रैश गुरुवार शाम को कार्बी आंगलोंग के ऊपर उड़ते समय फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार से गायब होने की खबर के एक दिन बाद हुआ. डिफेंस PRO महेंद्र रावत के मुताबिक, एयरक्राफ्ट ने जोरहाट एयर बेस से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम 7:42 बजे संपर्क में आया था. रावत ने एक बयान में कहा, “IAF Su-30 MKI के देरी से आने की खबर है. एयरक्राफ्ट ने असम के जोरहाट एयर बेस से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम 7:42 बजे संपर्क में आया था.” उन्होंने कहा कि फाइटर जेट की स्थिति का पता लगाने के लिए तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए सभी मौजूद रिसोर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हालांकि पायलट की हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

क्या बोले इलाके के लोग

इस बीच, बोकाजन सब-डिवीजन के चोकीहोला के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक तेज़ आवाज़ सुनी थी और उन्हें शक था कि पास के जंगली इलाके में कोई प्लेन क्रैश हो गया होगा. लोकल अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि रिपोर्ट्स को वेरिफ़ाई करने के लिए एक टीम तैयार की जा रही है, लेकिन उस समय क्रैश की पुष्टि नहीं हो सकी. इंडियन एयर फ़ोर्स ऑपरेशन जारी रहने के दौरान इलाके में पूरी तरह से सर्च करने के लिए लोकल अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है.

