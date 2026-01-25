रेलवे के 15 अधिकारियों-कर्मियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और मेधावी सेवा पदक से किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति मुर्मू ने की घोषणा

South Central Railway: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर दक्षिण मध्य रेलवे की डायरेक्टर जनरल अरोमा सिंह ठाकुर सहित रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के 15 अधिकारियों और कर्मियों को उनकी समर्पित सेवा, प्रोफेशनलिज़्म और रेलवे सुरक्षा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक (PSM) और मेधावी सेवा पदक (MSM) से सम्मानित किया गया है.
रेल मंत्रालय के अनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे की महानिरीक्षक अरोमा सिंह ठाकुर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है. साथ ही उत्तम कुमार बंद्योपाध्याय, कल्याण देओरी, बलवान सिंह, प्रफुल चंद्र पांडा, प्रकाश चरण दास, मुकेश कुमार सोम, पप्पला निवास राव, अनवर हुसैन, निवास रावुला, शिव लहरी मीना, दिक्कला वेंकट मुरली कृष्णा, संजीव कुमार, महेश्वर रेड्डी करनाती, सी. इयाया भारती और मोहम्मद रफीक को उल्लेखनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है.
यह ध्यान देने योग्य है कि PSM असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि MSM लगन और समझदारी वाली मूल्यवान सेवा के लिए दिया जाता है. ये पुरस्कार साल में दो बार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाते है.
IND VS NZ Live Score (139-2)(9): अभिषेक शर्मा-सूर्यकुमार यादव की दमदार पारी, भारत सीरीज जीतने से कुछ कदम दूर
भारत सरकार ने आज यानी रविवार (25 जनवरी, 2026) को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की लिस्ट की घोषणा की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से पद्म पुरस्कार तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं. पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य सहित कई क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान को पहचानते हैं.
पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है.
कौन हैं आन्या सिंह? छोटा-बड़ा रोल नहीं, बस ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनना था सपना-जानिए उनके बारे में सबकुछ
ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में दिए जाते हैं, आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल में. 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को देने की मंजूरी दी है, जिसमें दो जोड़ी मामले शामिल हैं (हर जोड़ी को एक पुरस्कार के रूप में गिना जाता है)। इस लिस्ट में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री प्राप्तकर्ता शामिल हैं. खास बात यह है कि 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, और इस लिस्ट में विदेशियों/NRI/PIO/OCI कैटेगरी के छह प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं, साथ ही 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए हैं.