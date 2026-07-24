FCRA Amendment Bill: विदेशी फंडिंग पर बढ़ेगी निगरानी, मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी बड़ा बिल

FCRA Amendment Bill: संसद के आगामी मानसून सत्र 2026 में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान FCRA Amendment Bill 2026 पर रहेगा. केंद्र सरकार इस संशोधन विधेयक के जरिए विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को अधिक पारदर्शी बनाने, जवाबदेही तय करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने का दावा कर रही है.

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य वैध सामाजिक कार्यों में बाधा डालना नहीं, बल्कि विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना और नियामकीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है. हालांकि विपक्षी दलों और कई नागरिक समाज संगठनों ने इस बिल को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

सरकार क्यों ला रही है FCRA Amendment Bill?

सरकार के अनुसार, बीते वर्षों में हुई कई जांचों में यह सामने आया है कि कुछ मामलों में विदेशी फंडिंग का उपयोग विकास परियोजनाओं में बाधा डालने, कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने और अवैध धर्मांतरण जैसे आरोपों से जुड़ी गतिविधियों में किया गया. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच 13,500 से अधिक संगठनों को करीब 55,741 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई. सरकार का मानना है कि इस बड़ी राशि के उपयोग पर अधिक पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी आवश्यक है.

बिल के प्रमुख प्रावधान

प्रस्तावित संशोधन में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य विदेशी फंडिंग के उपयोग को अधिक जवाबदेह बनाना है.

FCRA पंजीकरण रद्द, समाप्त या सरेंडर होने की स्थिति में विदेशी फंड से खरीदी गई संपत्तियों पर अस्थायी नियंत्रण के लिए डिज़िग्नेटेड अथॉरिटी का गठन.

पंजीकरण समाप्त होने के बाद संपत्तियों के अनिश्चितकाल तक उपयोग या हस्तांतरण की संभावना को समाप्त करने का प्रावधान.

संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव.

धर्मांतरण के उद्देश्य से विदेशी फंडिंग पर रोक, जबकि धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक संरक्षण जैसी वैध धार्मिक गतिविधियों को अनुमति.

गतिविधियों, परियोजनाओं, सोशल मीडिया और वित्तीय खर्च का विस्तृत खुलासा अनिवार्य करने की व्यवस्था.

प्रशासनिक खर्च पर 20 प्रतिशत की सीमा और पंजीकरण नवीनीकरण के लिए न्यूनतम व्यय संबंधी नियम.

सरकार ने किन मामलों का दिया हवाला?

सरकार का कहना है कि विभिन्न जांच एजेंसियों और खुफिया रिपोर्टों में कुछ संगठनों के खिलाफ FCRA नियमों के उल्लंघन या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं. इसी आधार पर सरकार का तर्क है कि मौजूदा कानून में मौजूद कमियों को दूर करना आवश्यक हो गया है. सरकार का दावा है कि प्रस्तावित संशोधन से विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता बढ़ेगी और नियामकीय व्यवस्था अधिक मजबूत होगी.

विपक्ष और नागरिक समाज की आपत्तियां

विपक्षी दलों, कई गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन सरकार को अत्यधिक अधिकार प्रदान कर सकता है. उनका तर्क है कि बिना पर्याप्त न्यायिक निगरानी के संपत्तियों पर नियंत्रण और कड़े अनुपालन नियम वैध सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

मानसून सत्र में होगी अहम बहस

FCRA Amendment Bill 2026 पर संसद में व्यापक चर्चा होने की संभावना है. यह विधेयक केवल विदेशी फंडिंग के नियमन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और नागरिक समाज की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी केंद्र में लाता है. अब सभी की नजर संसद की बहस और मतदान पर रहेगी, जहां यह तय होगा कि प्रस्तावित संशोधन किस रूप में कानून का हिस्सा बनता है.