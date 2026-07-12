क्या है FBI का ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’? कैसे लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचीं अमेरिकी एजेंसियां

FBI Operation Hardball: दुनियाभर में फैले संगठित अपराध के नेटवर्क अब केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं. हथियारों की तस्कीर, ड्रग्स, सुपारी किलिंग, हवाला और अंतरराष्ट्रीय गैंगों ने गठजोड़ ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं. ऐसे ही नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने एक बड़ा अंडरकरवर अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन हार्डबॉल नाम दिया गया.

जांच के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई देशों में सक्रिय अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की. इसके तहत भारतीय एजेंसियों द्वारा वांटेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जुड़े नेटवर्क के कुछ संदिग्ध संपर्क भी जांच के दायरे में आ गए.

क्या है ऑपरेशन हार्डबॉल?

ऑपरेशन हार्डबॉल एक FBI नेतृत्व वाला अंडरकवर ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकी एजेंसियों ने संगठित अपराध से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए गुप्त पहचान और नियंत्रित संपर्कों का इस्तेमाल किया. इस अभियान में अमेरिका के अलावा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भी सहयोग लिया गया. जांच का मुख्य फोकस ऐसे नेटवर्क थे जो, सीमा पार अपराधों में शामिल थे, जिनमें-

अवैध हथियारों की तस्करी

मादक पदार्थों का कारोबार

मनी लॉन्ड्रिंग

सुपारी किलिंग

अंतरराष्ट्रीय गैंग नेटवर्क शामिल हैं.

लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम क्यों जुड़ा?

भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ लंबे समय से कई आपराधिक मामलों में वांटेड हैं. दोनों पर हत्या, रंगदारी, गैंग संचालन और सीमा पार अपराधों से जुड़े आरोप हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी इनसे जुड़े कई मामलों की जांच कर चुकी है. ऑपरेशन हार्डबॉल से जुड़ी सार्वजनिक रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि जांच के दौरान कुछ ऐसे व्यक्तियों और नेटवर्क की पहचान की गई, जिनके संपर्क बिश्नोई-बराड़ गैंग से जुड़े होने के संदेह में जांच के दायरे में आए.

हालांकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर FBI ने यह नहीं कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ खुद इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए या उन पर इसी ऑपरेशन के तहत सीधे आरोप लगाए गए.

FBI ऐसे ऑपरेशन कैसे चलाती है?

FBI अक्सर संगठित अपराध से जुड़े मामलों में अंडरकवर एजेंटों और गोपनीय सूत्रों की मदद लेती है. एजेंसी संदिग्ध अपराधियों से नियंत्रित तरीके से संपर्क स्थापित करती है, उनके नेटवर्क की पहचान करती है और पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती है. इस तरह के अभियानों में डिजिटल निगरानी, वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय सूचना साझाकरण और संयुक्त छापेमारी जैसी रणनीतियां भी अपनाई जाती हैं.

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

कुछ सालों में भारतीय एजेंसियों ने कई बार कहा है कि वह कुछ संगठित अपराध गिरोह विदेशों में बैठकर भारत में रंगदारी, हथियारों की आपूर्ति और लक्षित हत्याओं जैसी वारदातों को संचालित करने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद अहम हो जाता है. यदि किसी विदेशी जांच में भारतीय अपराध नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध संपर्क सामने आते हैं, तो भारतीय एजेंसियां संबंधित देशों के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत जानकारी साझा कर आगे की जांच करती हैं.